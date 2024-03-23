Церковный праздник 23 марта: что нельзя делать сегодня в день святого Никона

Сегодня в православный праздник нельзя спать на чужой подушке и ходить на рыбалку

В эту субботу, 23 марта, православные верующие и греко-католики чтут память преподобного Никона Печерского. До смены церковного календаря на новоюлианский христиане вспоминали святого ежегодно 5 апреля.

Жил Никон в XI веке. Он известный как один из основателей Киево-Печерской лавры и последователей преподобного Антония. Его жизнь была посвящена строительству множества храмов и монастырей, а также проповеди христианской веры и постригу новоприбывших в монашество. Попав в немилость князя Изяслава и подвергнувшись гонениям, Никона сослали на отдаленный полуостров.

Никон Печерский усердно трудился, проводя дни в молитве, собрал вокруг себя последователей-иноков и основал монастырь Пресвятой Богородицы. После этого он вернулся в Киево-Печерскую лавру, где впоследствии был избран игуменом. Преподобный ушел из жизни в глубокой старости и был похоронен в Ближних пещерах святого Антония.

Традиции и приметы на 23 марта

В старые времена Никонов день был посвящен заботе о чистоте и порядке. Это было время тщательной уборки не только в доме, но и в саду, на улице. Люди выметали мусор, мыли полы, меняли постельное белье, чистили печь и избавлялись от пыли даже в самых труднодоступных уголках. В таком чистом и ухоженном доме 23 марта царила гармония, счастье и удача.

В этот период наши предки традиционно начинали первые работы в саду и на огороде. В Никонов день занимались посадкой яблонь, груш, кустов смородины и других ягодных кустарников.

У берез много сока — летом будут часто идти дожди.

Гром при еще не сошедшем снеге — лето предстоит холодное.

Ясное и звездное небо — к заморозкам.

Кошка чихает — к дождю.

Вода в реке не прибавляется, уровень водоемов не повышается — лето будет очень жарким.

Вокруг солнца круги — к богатому урожаю.

Днем жарко, а ночью наступает холод — к хорошей погоде.

Облака синего цвета — указывают на теплый дождь в скором времени.

Что нельзя делать 23 марта

Брать чужую подушку — можно притянуть к себе негативные мысли владельца подушки.

Произносить: "вот тебе крест" — это к несчастьям и даже гибели.

Перебирать фасоль, горох и крупы — это сулит бедность.

Ходить на рыбалку – улов будет плохой.

Тратить деньги впустую — спонтанные покупки могут привести к финансовой яме.

Клясться и давать пустые обещания — судьба сильно пошутит над вами и накликает беду.

Выбрасывать хлебные крошки в урну — это приведет к продолжительным болезням.

У кого именины 23 марта

Сегодня свои именины празднуют Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Илья, Кронид, Лидия, Макарий, Македон, Никон, Пелагея, Сергей, Стефан.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

Сегодня 23 марта мировое сообщество отмечает Всемирный день метеорологии, День атеиста (Atheist Day), День щенка, День красивого взгляда (День специалиста по работе с бровями и ресницами), День одинаковых носков, Праздник мужской солидарности (International Men's Day), Международный день "OK" (OK Day).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что март щедр на праздничные дни, выходные и профессиональные праздники. Мы публиковали список праздников и памятных дат в первый весенний месяц.