Після першого раунду переговорів в Абу-Дабі: який сценарій є найбільш реалістичним

Припинення бойових дій залежить передусім від виснаження ресурсів Росії

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Після першого раунду переговорів делегацій України, США та Росії в Абу-Дабі український журналіст, публіцист і письменник Віталій Портников заявив, що Москва затягує процес. Він вважає продовження війни реалістичнішим сценарієм, ніж дипломатичну угоду.

Свою оцінку Портников виклав у відео на своєму каналі на YouTube. Коротку тривалість зустрічі та її перенесення на наступний день він розцінив як ознаку відсутності опрацьованого порядку денного.

Чому не видно руху до перемир’я

За словами журналіста, учасники зустрічі обговорювали гарантії безпеки для України та Росії, але не конкретні механізми припинення вогню й заморожування бойових дій. Він зіставив це із заявою міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про небажання Москви погоджуватися на перемир’я без розуміння подальших кроків.

"Це ще раз підкреслює, що для керівництва Російської Федерації важливі переговори заради переговорів", – сказав Портников.

Журналіст також поставив під сумнів оцінку американського представника, зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, який заявив про щиру зацікавленість Росії в завершенні війни. Портников протиставив цим словам російські атаки: за його словами, під час зустрічі делегацій Україну атакували десятки безпілотників, а Москва продовжує домагатися руйнування української цивільної інфраструктури.

Переговори в Абу-Дабі/Фото: Getty Images

Які цілі він бачить в учасників переговорів

Портников вважає, що українська делегація домагається як гарантій безпеки, так і конкретних шляхів завершення бойових дій. Російська делегація на чолі з Володимиром Мединським, за його оцінкою, виконує вказівку Володимира Путіна затягувати переговори до завершення президентських повноважень Трампа.

Мотиви Кушнера та спеціального представника США Стіва Віткоффа журналіст пов’язує з пошуком економічних угод із Росією. На його думку, для цього їм необхідно представити Москву стороною, яка прагне миру, а Україну та її європейських партнерів – противниками домовленостей.

"Не може бути серйозних переговорів, які тривають лише кілька годин, а після цього їхні учасники розходяться так, ніби їм нема про що говорити", – заявив Портников.

Окремо він пов’язав звуження можливостей Трампа з проміжними виборами до Конгресу США. Портников прогнозує, що новий склад Конгресу, який розпочне роботу в січні 2027 року, обмежить свободу дій президента, а Кушнеру й Віткоффу доведеться давати свідчення під присягою про зв’язки з російським керівництвом і особисту зацікавленість у запропонованих умовах завершення війни.

Чому журналіст очікує тривалої війни

Військову ситуацію Портников описав як поєднання стримування російського наступу та взаємного вдосконалення засобів захисту. За його оцінкою, українські військові практично зупинили просування російської армії та знаходять нові способи перехоплення безпілотників, зокрема реактивних. Він також очікує розширення можливостей України з перехоплення балістичних ракет.

Водночас Росія, як зазначив журналіст, шукає способи захистити свою нафтопереробну галузь та іншу важливу для війни інфраструктуру від українських безпілотників. За цих умов він вважає головним шляхом до завершення війни позбавлення агресора ресурсів: виведення з ладу нафтопереробних потужностей, блокаду портів і руйнування інфраструктури, що забезпечує продовження бойових дій.

"Тривала війна без будь-яких реальних можливостей дипломатичного розв’язання залишається реалістичнішим прогнозом подальшого розвитку подій, ніж будь-які домовленості між Москвою та Києвом", – сказав Портников.

Продовження переговорів він пов’язує насамперед із необхідністю підтримувати відносини України з Вашингтоном. На його оцінку, дипломатичні зустрічі збережуться як ритуал, тоді як згасання війни залежатиме від вичерпання можливостей Росії продовжувати агресію.

Як повідомляв "Телеграф", Портников пов’язував участь Мединського в російській делегації з розрахунком Кремля затягувати активні бойові дії до президентських виборів у США 2028 року, зберігаючи у Трампа надію на врегулювання. Детальніше читайте в оцінці журналіста тактики Москви.