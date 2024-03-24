Переддень Благовіщення 2024: що не можна робити сьогодні у свято 24 березня

Сьогодні у особливе церковне свято християнам не можна ходити в гості та пропускати вечерю з родиною

Згідно з церковним календарем за новим стилем, цієї неділі, 24 березня (6 квітня за старим стилем), православні та греко-католики зустрічають переддень найбільшого після Великодня та Різдва Христового свята — Благовіщення Пресвятої Богородиці. Також сьогодні вшановують пам’ять преподобного Захарія, ченця Печерського, і відзначають Торжество Православ'я — свято в Православній церкві, яке відбувається в першу неділю Великого посту 2024.

Преподобний Захар був посником: його раціон складався із зерна та овочів, які він приймав лише раз на день, після заходу сонця. Вважається, що він мав значну силу у боротьбі з бісами і часто бачив у своїх видіннях явлення ангельського світу.

Захар віддав усі свої кошти на зведення Іоанно-Предтеченського хрещального собору і сам став ченцем, оселившись у Печерському монастирі. Преподобний помер у віці 20-25 років і був зростом приблизно 152-154 см. Його мощі знаходяться в Далеких печерах.

Традиції та прикмети на 24 березня

У давні часи, напередодні свята Благовіщення, наші пращури запалювали велике багаття, на якому спалювали всі старі та пошкоджені за зиму речі. Цього дня віряни відвідували храм, щоб помолитися, також 24 березня було звичаєм освячувати насіння перед їх посадкою цього дня.

Незаміжні жінки намагалися бути присутніми на вечірньому богослужінні перед Благовіщенням, оскільки вважалося, що незабаром їм обов’язково зустрінеться суджений. Християни вірили, що Пресвята Богородиця уважно слухає усі молитви.

Благовіщення входить до дванадцяти найважливіших свят православ’я

Якщо ніч тепла, то незабаром остаточно встановиться весняне тепло.

Якщо до 24 березня повністю зійшов сніг, його більше не буде.

Якщо пішов сніг, як крупа, то чекали на врожай гречки.

Якщо на Захарія стоїть мороз, то вродять просо та овес.

Жайворонок співає — бути теплу.

Зяблик співає — до холоду.

Спекотний день — попереду заморозки.

Що не можна робити 24 березня

Пропускати вечірню трапезу в родинному колі — у життя увірвуться серйозні проблеми.

Ходити чи запрошувати у гості — можна віддати іншим свій сімейний добробут.

Зав’язувати вузли чи займатися рукоділлям — це можна спровокувати появу перешкод на шляху до мети.

Думати про прибуток або планувати будь-які проєкти — великих фінансових втрат не уникнути.

Залишати вдома безладдя і сміття — весь негатив у домі збиратиметься.

Вішати на вулиці випрану білизну — на неї можуть нанести пристріт.

Лихословити чи лаятись — можна залучити нечисть у дім.

У кого іменини 24 березня

Сьогодні свої іменини святкують Артем, Петро, Мартін, Яків, Стефан та Захар.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

24 березня у світі та в Україні відзначаються такі події, як Міжнародний день боротьби з депресією, Всесвітній день боротьби з туберкульозом, а з ним й професійне свято – День лікаря-фтизіатра (лікар, який вивчає закономірності розвитку туберкульозної інфекції в організмі).

Також сьогодні святкують День народження курячого стегенця, День догори дригом, Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини, Міжнародний день досягнень (International Day for Achievers).

Раніше "Телеграф" розповідав, що березень щедрий на святкові дні, вихідні та професійні свята. Ми публікували список свят та пам’ятних дат у перший весняний місяць.