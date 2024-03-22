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Магнітний шторм чи легкий бриз? Астросиноптики розповіли, чого чекати цими вихідними

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграф" Новина оновлена 22 березня 2024, 16:38

Геомагнітний шторм поступово перетвориться на легкий бриз

Геомагнітний шторм, що розпочався 20 березня, продовжує вирувати на Землі. У п'ятницю, 22 березня, на планеті й надалі вирує геомагнітний шторм потужністю 7 балів. Магнітосфера Землі перебуває в перезбудженому стані.

Про це повідомляє ресурс Meteoagent. Однак, згідно з графіком, ситуація дещо зміниться вже 23-24 березня.

Нагадаємо, днями вчені з сайту Spaceweather, повідомляли про викид корональної маси (ВКМ), що спровокував 5-бальні хвилювання. Він прибув на кілька годин пізніше, ніж прогнозувалося. Слабкий удар не одразу викликав бурю, тому графіки дещо змістилися. Вплив поширився і на 22 березня, коли Земля проходила крізь намагнічений слід ВКМ.

Магнітні бурі цими вихідними

Цими вихідними, 23 та 24 березня, сила геомагнітного шторму знизиться до 4 балів. До кінця березня, за попередніми розрахунками про сильні магнітні бурі можна буде забути.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Києві цими вихідними. Місцями варто чекати на весняний дощик.

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#Геомагнітний шторм #Магнітні бурі