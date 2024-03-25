Благовіщення Богородиці: що не можна робити сьогодні 25 березня, щоб уникнути великих втрат

Сьогодні у божественне свято не можна важко працювати та одягати брудний одяг

За новим церковним календарем, у понеділок, 25 березня, православні християни та греко-католики відзначають велике свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Раніше, до переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський стиль, ця божественна подія відзначалася щороку 7 квітня.

Святкування Благовіщення Пресвятої Богородиці нагадує вірянам про явлення архангела Гавриїла Діві Марії з Назарету. У його словах: "Радій, Благодатна! Господь з тобою! Благословенна ти між жінками!", було сповіщено Марії про майбутнє народження у неї немовляти Ісуса. Рівно через 9 місяців народжується Спаситель – на Різдво 25 грудня (7 січня за старим стилем).

Святкування Благовіщення, згідно з записами в літописах та євангеліях, розпочалося у III столітті. З часом свято отримало кілька назв, таких як "Благовіщення", "Початок спокути", "Вітання Марії" та "Зачаття Христа". Однак лише у VII столітті його офіційно було встановлено як день Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Традиції та прикмети у Благовіщення

У наших пращурів свято Благовіщення символізувало прихід справжньої весни та теплої погоди. Цього дня вони розпочинати планування сільськогосподарських робіт, розпалювали багаття, сподіваючись на теплий час і насолоджувалися заходом сонця.

Селяни 25 березня освячували приготоване зерно, ставлячи його біля діжки, де воно зберігалося, потім приносили ікону та виголошували спеціальну молитву про дарування великого врожаю. Також вважається, якщо загадати бажання у день Благовіщення, воно обов’язково здійсниться.

Синє безхмарне небо "каже" про грозове літо.

Дощ – про гарний урожай зерна та грибів.

Ранковий туман – велике повноводдя на річках.

Морозний день – хороший урожай вівса.

Мала кількість зірок на небі – мала кількість курячих яєць.

Гроза – спекотне літо та гарний урожай горіхів.

Тепла ніч – погожа весна.

Відсутність ластівок – холодна весна.

Що не можна робити 25 березня

Працювати, займатися рукоділлям. Готуванням господині намагалися займатися напередодні свята.

Вирушати в поїздку, відрядження — можна зіпсувати стосунки з домочадцями. Цей день краще провести у сімейному колі.

Віддавати чи продавати речі з дому – це обіцяє матеріальні втрати та неприємності.

Одягати брудний, порваний і зношений одяг. Віддайте перевагу чистим і акуратним речам нейтральних кольорів — це зміцнить сімейні узи.

Працювати в саду і на городі — можна втратити врожай.

У кого іменини 25 березня

Сьогодні День ангела відзначають чоловіки з іменами Йосип, Василь, Сава та Тихін. Жінки — Марія.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

Сьогодні в Україні відзначають День Служби безпеки України. Саме 25 березня 1992 року було ухвалено закон Верховної Ради "Про Службу безпеки України", який започаткував створення СБУ. З того часу вона відіграє важливу роль у забезпеченні захисту суверенітету, територіальної цілісності та національних інтересів України. Насамперед це боротьба з агресією та захист прав громадян, боротьба з тероризмом, контррозвідка та розвідувальна діяльність, протидія екстремізму та організованій злочинності, а також забезпечення кібербезпеки. З моменту початку повномасштабної війни Росії проти нашої країни, СБУ бере активну участь у захисті України, співпрацюючи з іншими силами оборони, і продовжує докладати максимальних зусиль для досягнення перемоги.

Також у світі 25 березня відзначається Міжнародний день вафель, Європейський день талантів, Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі, Свято баламутів, Міжнародний день ненародженої дитини, Міжнародний день солідарності зі співробітниками, які утримуються під вартою та зниклими безвісти, День читання творів Джона Толкіна, День приручення повітряних кульок.

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