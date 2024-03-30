Церковне свято 30 березня: що не можна робити сьогодні на Іоанна Ліствичника

У це православне свято віряни печуть особливе печиво у вигляді драбинки

Цієї суботи православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять преподобного Іоанна Ліствичника, ігумена з одного з найстаріших існуючих монастирів — монастиря Святої Катерини на горі Сінай в Єгипті.

Святий Іоанн, що жив у VI–VII століттях, народився в Константинополі. У віці 16 років він ухвалив рішення про постриг і вирушив до Єгипту, на Синайську гору. Там він був під керівництвом старця Мартирія. Через 4 роки святий був пострижений у ченці.

Майже 60 років Іоанн прожив у самітництві на Синаї, а потім у пустелі Фола. У свої останні роки життя його було обрано ігуменом Синайської обителі. Святий помер у віці 70 років, і місце поховання його мощей невідоме.

Прозваний Ліствичником, Іоанн отримав це ім’я завдяки своєму твору "Ліствиця" (Сходи), який є керівництвом до духовного та морального розвитку людини. У книзі викладено 30 чеснот у формі ступенів, якими вірянин прагне досконалості.

Традиції та прикмети на 30 березня

За традицією, на Іоанна Ліствичника готували кашу та випікали особливі ласощі у вигляді сходів. Для цього робили дві довгі смужки тіста, розташовували їх паралельно один одному, а зверху замість сходів клали пиріжки. Такі "сходи" готували для кожного члена сім’ї, освячували у храмі святою водою та також готували одну порцію для охоронця оселі — домовика.

Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Якщо вітер дме зі східного чи південного боку, то весна буде теплою.

Якщо вітер дме із заходу, то весна буде мокрою та з частими дощами.

Якщо гуси летять високо, варто готуватися до дощової погоди.

Якщо кульбаби зацвіли, то літо буде коротким і закінчиться рано.

Якщо птахи будують гнізда на південній стороні дерев чи будинків, то літо буде холодним.

Якщо листя на березі з’явилося раніше, ніж на вільсі, то літо буде сухим.

Якщо дощі часто йдуть, можна очікувати грибного літа.

Якщо бджоли вже полетіли, то весна буде теплою і навіть спекотною.

Якщо корови мало п’ють і сплять удень, то незабаром буде дощ.

Якщо кінь мало п’є, то очікується суха і ясна погода.

Що не можна робити 30 березня

Іти далеко від дому – можна накликати неприємності.

Молодятам йти в гості — закоханим можна серйозно посваритися.

Одягати одяг темних кольорів — такі речі обіцяють володарю лихо.

Важко працювати – до хвороби.

Підіймати знайдене, особливо гроші — чим більше знайдеш, тим більше втратиш.

Приносити сухі квіти до дому — до бід.

У кого іменини 30 березня

Цього дня іменини святкують Іван, Софроній, Зосим та Захар.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

У світовій спільноті 30 березня відзначають Всесвітній день біполярного розладу (World Bipolar Day), День ремісника, День олівця, День сірникового кораблебудування, Всесвітній день Ідлі (World Idli Day — свято для всіх любителів індійської кухні), День обіймання з сонцем, Година Землі (Earth Hour, щорічно в останню суботу березня), День віртуальної відпустки (Virtual Vacation Day), День бездомної людини.

Нагадаємо, що незабаром українці відзначатимуть Великдень — одне з найбільших релігійних свят на рік. Раніше "Телеграф" розповідав, коли українці відзначають Великдень у 2024 році.