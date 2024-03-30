Церковне свято 30 березня: що не можна робити сьогодні на Іоанна Ліствичника
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У це православне свято віряни печуть особливе печиво у вигляді драбинки
Цієї суботи православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять преподобного Іоанна Ліствичника, ігумена з одного з найстаріших існуючих монастирів — монастиря Святої Катерини на горі Сінай в Єгипті.
Святий Іоанн, що жив у VI–VII століттях, народився в Константинополі. У віці 16 років він ухвалив рішення про постриг і вирушив до Єгипту, на Синайську гору. Там він був під керівництвом старця Мартирія. Через 4 роки святий був пострижений у ченці.
Майже 60 років Іоанн прожив у самітництві на Синаї, а потім у пустелі Фола. У свої останні роки життя його було обрано ігуменом Синайської обителі. Святий помер у віці 70 років, і місце поховання його мощей невідоме.
Прозваний Ліствичником, Іоанн отримав це ім’я завдяки своєму твору "Ліствиця" (Сходи), який є керівництвом до духовного та морального розвитку людини. У книзі викладено 30 чеснот у формі ступенів, якими вірянин прагне досконалості.
Традиції та прикмети на 30 березня
За традицією, на Іоанна Ліствичника готували кашу та випікали особливі ласощі у вигляді сходів. Для цього робили дві довгі смужки тіста, розташовували їх паралельно один одному, а зверху замість сходів клали пиріжки. Такі "сходи" готували для кожного члена сім’ї, освячували у храмі святою водою та також готували одну порцію для охоронця оселі — домовика.
- Якщо вітер дме зі східного чи південного боку, то весна буде теплою.
- Якщо вітер дме із заходу, то весна буде мокрою та з частими дощами.
- Якщо гуси летять високо, варто готуватися до дощової погоди.
- Якщо кульбаби зацвіли, то літо буде коротким і закінчиться рано.
- Якщо птахи будують гнізда на південній стороні дерев чи будинків, то літо буде холодним.
- Якщо листя на березі з’явилося раніше, ніж на вільсі, то літо буде сухим.
- Якщо дощі часто йдуть, можна очікувати грибного літа.
- Якщо бджоли вже полетіли, то весна буде теплою і навіть спекотною.
- Якщо корови мало п’ють і сплять удень, то незабаром буде дощ.
- Якщо кінь мало п’є, то очікується суха і ясна погода.
Що не можна робити 30 березня
- Іти далеко від дому – можна накликати неприємності.
- Молодятам йти в гості — закоханим можна серйозно посваритися.
- Одягати одяг темних кольорів — такі речі обіцяють володарю лихо.
- Важко працювати – до хвороби.
- Підіймати знайдене, особливо гроші — чим більше знайдеш, тим більше втратиш.
- Приносити сухі квіти до дому — до бід.
У кого іменини 30 березня
Цього дня іменини святкують Іван, Софроній, Зосим та Захар.
Які сьогодні ще свята в Україні та світі
У світовій спільноті 30 березня відзначають Всесвітній день біполярного розладу (World Bipolar Day), День ремісника, День олівця, День сірникового кораблебудування, Всесвітній день Ідлі (World Idli Day — свято для всіх любителів індійської кухні), День обіймання з сонцем, Година Землі (Earth Hour, щорічно в останню суботу березня), День віртуальної відпустки (Virtual Vacation Day), День бездомної людини.
Нагадаємо, що незабаром українці відзначатимуть Великдень — одне з найбільших релігійних свят на рік. Раніше "Телеграф" розповідав, коли українці відзначають Великдень у 2024 році.