Церковный праздник 30 марта: что нельзя делать сегодня на Иоанна Лествичника

В этот православный праздник верующие пекут особенное печенье в виде лесенки

В эту субботу православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, почитают память преподобного Иоанна Лествичника, игумена из одного из старейших существующих монастырей — монастыря Святой Екатерины на горе Синай в Египте.

Живший в VI–VII веках святой Иоанн родился в Константинополе. В возрасте 16 лет он принял решение о постриге и отправился в Египет, на Синайскую гору. Там он пребывал под руководством старца Мартирия. Через 4 года святой был пострижен в монахи.

Почти 60 лет Иоанн прожил в отшельничестве на Синае, а затем в пустыне Фола. В свои последние годы жизни он был избран игуменом Синайской обители. Святой скончался в возрасте 70 лет, и место захоронения его мощей неизвестно.

Прозванный Лествичником, Иоанн получил это имя благодаря своему произведению "Лествица" (Лестница), которое является руководством к духовному и нравственному развитию человека. В книге изложены 30 добродетелей в форме ступеней, по которым верующий стремится к совершенству.

Традиции и приметы на 30 марта

По традиции, на Иоанна Лествичника готовили кашу и выпекали особенные лакомства в виде лестниц. Для этого делали две длинные полоски теста, располагали их параллельно друг другу, а сверху вместо ступеней клали пирожки. Такие "лестницы" готовили для каждого члена семьи, освящали в храме святой водой и также готовили одну порцию для хранителя дома — домового.

Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Если ветер дует с восточной или южной стороны, то весна будет теплой.

Если ветер дует с запада, то весна будет мокрой и с частыми дождями.

Если гуси летят высоко, то стоит готовиться к дождливой погоде.

Если одуванчики зацвели, то лето будет коротким и закончится рано.

Если птицы строят гнезда на южной стороне деревьев или домов, то лето будет холодным.

Если листья на березе появились раньше, чем на ольхе, то лето будет сухим.

Если дожди часто идут, то можно ожидать грибного лета.

Если пчелы уже полетели, то весна будет теплой и даже жаркой.

Если коровы мало пьют и спят днем, то скоро будет дождь.

Если лошадь мало пьет, то можно ожидать сухую и ясную погоду.

Что нельзя делать 30 марта

Уходить далеко от дома – можно навлечь на себя неприятности.

Молодоженам идти в гости — влюбленным можно крепко поссориться.

Надевать одежду темны цветов — такие вещи сулят обладателю беду.

Тяжело работать — к болезни.

Поднимать найденное, особенно деньги — чем больше найдешь, тем больше потеряешь.

Приносить сухие цветы в дом — к бедам.

У кого именины 30 марта

В этот день именины празднуют Иван, Софроний, Зосим и Захар.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

В мировом сообществе 30 марта отмечают Всемирный день биполярного расстройства (World Bipolar Day), День ремесленника, День карандаша, День спичечного кораблестроения, Всемирный день Идли (World Idli Day — праздник для всех любителей индийской кухни), День обнимания с солнцем, Час Земли (Earth Hour, ежегодно в последнюю субботу марта), День виртуального отпуска (Virtual Vacation Day), День бездомного человека.

Напомним, что в скором времени украинцы будут отмечать Пасху — один из самых больших религиозных праздников в году. Ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцы отмечают Пасху в 2024 году.