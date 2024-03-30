Церковный праздник 30 марта: что нельзя делать сегодня на Иоанна Лествичника
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1138
В этот православный праздник верующие пекут особенное печенье в виде лесенки
В эту субботу православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, почитают память преподобного Иоанна Лествичника, игумена из одного из старейших существующих монастырей — монастыря Святой Екатерины на горе Синай в Египте.
Живший в VI–VII веках святой Иоанн родился в Константинополе. В возрасте 16 лет он принял решение о постриге и отправился в Египет, на Синайскую гору. Там он пребывал под руководством старца Мартирия. Через 4 года святой был пострижен в монахи.
Почти 60 лет Иоанн прожил в отшельничестве на Синае, а затем в пустыне Фола. В свои последние годы жизни он был избран игуменом Синайской обители. Святой скончался в возрасте 70 лет, и место захоронения его мощей неизвестно.
Прозванный Лествичником, Иоанн получил это имя благодаря своему произведению "Лествица" (Лестница), которое является руководством к духовному и нравственному развитию человека. В книге изложены 30 добродетелей в форме ступеней, по которым верующий стремится к совершенству.
Традиции и приметы на 30 марта
По традиции, на Иоанна Лествичника готовили кашу и выпекали особенные лакомства в виде лестниц. Для этого делали две длинные полоски теста, располагали их параллельно друг другу, а сверху вместо ступеней клали пирожки. Такие "лестницы" готовили для каждого члена семьи, освящали в храме святой водой и также готовили одну порцию для хранителя дома — домового.
- Если ветер дует с восточной или южной стороны, то весна будет теплой.
- Если ветер дует с запада, то весна будет мокрой и с частыми дождями.
- Если гуси летят высоко, то стоит готовиться к дождливой погоде.
- Если одуванчики зацвели, то лето будет коротким и закончится рано.
- Если птицы строят гнезда на южной стороне деревьев или домов, то лето будет холодным.
- Если листья на березе появились раньше, чем на ольхе, то лето будет сухим.
- Если дожди часто идут, то можно ожидать грибного лета.
- Если пчелы уже полетели, то весна будет теплой и даже жаркой.
- Если коровы мало пьют и спят днем, то скоро будет дождь.
- Если лошадь мало пьет, то можно ожидать сухую и ясную погоду.
Что нельзя делать 30 марта
- Уходить далеко от дома – можно навлечь на себя неприятности.
- Молодоженам идти в гости — влюбленным можно крепко поссориться.
- Надевать одежду темны цветов — такие вещи сулят обладателю беду.
- Тяжело работать — к болезни.
- Поднимать найденное, особенно деньги — чем больше найдешь, тем больше потеряешь.
- Приносить сухие цветы в дом — к бедам.
У кого именины 30 марта
В этот день именины празднуют Иван, Софроний, Зосим и Захар.
Какие сегодня еще праздники в Украине и мире
В мировом сообществе 30 марта отмечают Всемирный день биполярного расстройства (World Bipolar Day), День ремесленника, День карандаша, День спичечного кораблестроения, Всемирный день Идли (World Idli Day — праздник для всех любителей индийской кухни), День обнимания с солнцем, Час Земли (Earth Hour, ежегодно в последнюю субботу марта), День виртуального отпуска (Virtual Vacation Day), День бездомного человека.
Напомним, что в скором времени украинцы будут отмечать Пасху — один из самых больших религиозных праздников в году. Ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцы отмечают Пасху в 2024 году.