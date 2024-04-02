Тит Чудотворець: що не можна робити сьогодні 2 квітня, щоб не привернути до хати біду

Сьогодні у божественне свято не можна спати у брудній білизні і відпочивати продажникам

За новоюліанським календарем на квітень 2024, цього вівторка православні християни та греко-католики згадують про преподобного Тита Чудотворця. У вірян триває суворий Великий піст 2024, а в народному календарі сьогодні — Титів день.

У молодості преподобний Тит вступив в обитель монастиря до Студійської обителі Царгорода (місто Константинополя, сучасна Туреччина), перевершив побратимів своєю лагідністю, милосердям та турботою про ближніх.

З часом він був освячений у пресвітери та ревно захищав Церкву від нападок єретиків-іконоборців. З милості Господа йому були даровані чудеса зцілення як тілесних, так і душевних недуг. Святий Тит помер у глибокій старості.

Традиції та прикмети на 2 квітня

До цього часу за старих часів у наших пращурів виснажувалися запаси зерна, і люди стали переходити від вживання хліба на квас. Для торговців ця дата, навпаки, стала відома як "бариш-день", який вони відзначали галасливо і весело в надії на хороші прибутки протягом року. Для того, щоб залучити щастя та удачу у фінансах 2 квітня, достатньо вдягнути хоча б один предмет червоного кольору.

Лід на річках та озерах після викриття тоне – рік виявиться важким.

Хороша погода та ясне небо – літо буде теплим та врожайним.

Велика повінь — до врожаю трав, добрий сінокіс.

Якщо крига ще не сходить — до поганої риболовлі цієї весни.

Перепілка кричить — урожай хліба, вдасться накосити багато трави.

Клин журавлів тягнеться у південну сторону — рік буде неврожайним.

Журавлі тягнуться у північний бік — незабаром настане потепління.

Ворони розкаркалися — до негоди.

Голуби розворкувалися — до тепла.

Що не можна робити 2 квітня

Лягати спати на несвіжій постільній білизні — негатив, що залишився, буде переслідувати уві сні та в житті.

Думати про погане — інакше можливі нещастя.

Годувати ворон — вони здатні 2 квітня залучити до хати біди.

Відпочивати тим людям, які займаються продажами, — є великий ризик втратити весь прибуток.

Сумувати, лити сльози, лаятися і лихословити — чекатиме занепад сил і апатія на всю весну, що залишилася.

У кого іменини 2 квітня

Цього дня іменини святкують Тит, Полікарп, Юхим та Георгій.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

Щороку 2 квітня в Україні відзначається День кінолога. Кінолог, по суті, є експертом у галузі розведення, догляду та навчання собак. Це людина, яка готова приділити весь свій вільний час та кар’єру роботі з цими тваринами.

Також у світі сьогодні святкують Міжнародний день дитячої книги (у день народження данського письменника Ганса Крістіана Андерсена), Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму (World Autism Awareness Day), Міжнародний день перевірки фактів (nternational Fact-Checking Day), День арахісової олії та желе (Peanut Butter and Jelly Day). У США відзначають День тхора і Національний день примирення, в Індії — День явища Рами (Рама-навамі, Rama Navami), а в Аргентині — День Мальвінських островів (Malvinas Day).

Незабаром українці відзначатимуть Великдень — одне з найбільших релігійних свят. Раніше ми писали про дату Великодня у 2024 році та які є традиції у велике свято.