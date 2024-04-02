Тит Чудотворец: что нельзя делать сегодня 2 апреля, чтобы не привлечь в дом беду

Сегодня в божественный праздник нельзя спать в грязном белье и отдыхать продажникам

По новоюлианскому календарю на апрель 2024, в этот вторник православные христиане и греко-католики вспоминают о преподобном Тите Чудотворце. У верующих продолжается строгий Великий пост 2024, а в народном календаре сегодня — Титов день.

В молодости преподобный Тит вступил в обитель монастыря в Студийскую обитель Царьграда (город Константинополя, современная Турция), превзошел собратьев своей кротостью, милосердием и заботой о ближних.

С течением времени он был освящен в пресвитеры и ревностно защищал Церковь от нападок еретиков-иконоборцев. По милости Господа ему были дарованы чудеса исцеления как телесных, так и душевных недугов. Святой Тит скончался в глубокой старости.

Традиции и приметы на 2 апреля

К этому времени в старину у наших предков истощались запасы зерна, и люди стали переходить с употребления хлеба на квас. Для торговцев эта дата, наоборот, стала известна как "барыш-день", который они отмечали шумно и весело в надежде на хорошие прибыли на протяжении года. Для того, чтобы привлечь счастье и удачу в финансах 2 апреля, достаточно надеть хотя бы один предмет красного цвета.

Лед на реках и озерах после вскрытия тонет — год окажется тяжелым.

Хорошая погода и ясное небо — лето будет теплым и урожайным.

Большое половодье — к урожаю трав, хороший сенокос.

Если лед еще не сходит — к плохой рыбалке этой весной.

Перепел кричит — урожай хлеба, удастся накосить много травы.

Клин журавлей тянется в южную сторону — год будет неурожайным.

Журавли тянутся в северную сторону — скоро наступит потепление.

Вороны раскаркались — к ненастью.

Голуби разворковались — к теплу.

Что нельзя делать 2 апреля

Ложиться спать на несвежем постельном белье — оставшийся там негатив будет преследовать во сне и в жизни.

Думать о плохом — иначе возможны несчастья.

Кормить ворон — они способны 2 апреля привлечь в дом беды.

Отдыхать тем людям, которые занимаются продажами — велик риск потерять всю прибыль.

Грустить, лить слезы, ругаться и сквернословить — будет ждать упадок сил и апатия на всю оставшуюся весну.

У кого именины 2 апреля

В этот день именины празднуют Тит, Поликарп, Ефим и Георгий.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

Ежегодно 2 апреля в Украине отмечается День кинолога. Кинолог, по сути, представляет собой эксперта в области разведения, ухода и обучения собак. Это человек, который готов уделить все свое свободное время и карьеру работе с этими животными.

Также в мире сегодня празднуют Международный день детской книги (в день рождения датского писателя Ханса Кристиана Андерсена), Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day), Международный день проверки фактов (nternational Fact-Checking Day), День арахисового масла и желе (Peanut Butter and Jelly Day). В США отмечают День хорька и Национальный день примирения, в Индии — День явления Рамы (Рама-навами, Rama Navami), а в Аргентине — День Мальвинских островов (Malvinas Day).

В скором времени украинцы будут отмечать Пасху — один из самых больших религиозных праздников. Ранее мы писали о дате Пасхи в 2024 году и какие есть традиции в большой праздник.