Тит Чудотворец: что нельзя делать сегодня 2 апреля, чтобы не привлечь в дом беду
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 684
Сегодня в божественный праздник нельзя спать в грязном белье и отдыхать продажникам
По новоюлианскому календарю на апрель 2024, в этот вторник православные христиане и греко-католики вспоминают о преподобном Тите Чудотворце. У верующих продолжается строгий Великий пост 2024, а в народном календаре сегодня — Титов день.
В молодости преподобный Тит вступил в обитель монастыря в Студийскую обитель Царьграда (город Константинополя, современная Турция), превзошел собратьев своей кротостью, милосердием и заботой о ближних.
С течением времени он был освящен в пресвитеры и ревностно защищал Церковь от нападок еретиков-иконоборцев. По милости Господа ему были дарованы чудеса исцеления как телесных, так и душевных недугов. Святой Тит скончался в глубокой старости.
Традиции и приметы на 2 апреля
К этому времени в старину у наших предков истощались запасы зерна, и люди стали переходить с употребления хлеба на квас. Для торговцев эта дата, наоборот, стала известна как "барыш-день", который они отмечали шумно и весело в надежде на хорошие прибыли на протяжении года. Для того, чтобы привлечь счастье и удачу в финансах 2 апреля, достаточно надеть хотя бы один предмет красного цвета.
- Лед на реках и озерах после вскрытия тонет — год окажется тяжелым.
- Хорошая погода и ясное небо — лето будет теплым и урожайным.
- Большое половодье — к урожаю трав, хороший сенокос.
- Если лед еще не сходит — к плохой рыбалке этой весной.
- Перепел кричит — урожай хлеба, удастся накосить много травы.
- Клин журавлей тянется в южную сторону — год будет неурожайным.
- Журавли тянутся в северную сторону — скоро наступит потепление.
- Вороны раскаркались — к ненастью.
- Голуби разворковались — к теплу.
Что нельзя делать 2 апреля
- Ложиться спать на несвежем постельном белье — оставшийся там негатив будет преследовать во сне и в жизни.
- Думать о плохом — иначе возможны несчастья.
- Кормить ворон — они способны 2 апреля привлечь в дом беды.
- Отдыхать тем людям, которые занимаются продажами — велик риск потерять всю прибыль.
- Грустить, лить слезы, ругаться и сквернословить — будет ждать упадок сил и апатия на всю оставшуюся весну.
У кого именины 2 апреля
В этот день именины празднуют Тит, Поликарп, Ефим и Георгий.
Какие сегодня еще праздники в Украине и мире
Ежегодно 2 апреля в Украине отмечается День кинолога. Кинолог, по сути, представляет собой эксперта в области разведения, ухода и обучения собак. Это человек, который готов уделить все свое свободное время и карьеру работе с этими животными.
Также в мире сегодня празднуют Международный день детской книги (в день рождения датского писателя Ханса Кристиана Андерсена), Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day), Международный день проверки фактов (nternational Fact-Checking Day), День арахисового масла и желе (Peanut Butter and Jelly Day). В США отмечают День хорька и Национальный день примирения, в Индии — День явления Рамы (Рама-навами, Rama Navami), а в Аргентине — День Мальвинских островов (Malvinas Day).
В скором времени украинцы будут отмечать Пасху — один из самых больших религиозных праздников. Ранее мы писали о дате Пасхи в 2024 году и какие есть традиции в большой праздник.