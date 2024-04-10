З Днем брата і сестри 2024: зворушливі поетичні привітання для найрідніших

Міжнародний день братів та сестер у світі відзначають з 10 квітня 1998 року

Взимку прийнято вітати дорогих кумів зі святом та запрошувати їх на гостину. А навесні, 10 квітня, відзначають День братів та сестер – це родинне свято, коли вітають найрідніших людей, які є опорою один для одного протягом усього життя.

Цього дня брати та сестри телефонують один одному, надсилають листівки, аби висловити теплі привітання, та роблять приємні сюрпризи. "Телеграф" зібрав зворушливі поетичні привітання та красиві листівки.

І не забувайте, що 10 квітня — це чудова нагода, аби щиро поспілкуватися, пригадати веселі моменти з безтурботного дитинства та просто зустрітися з родиною.

***

Як добре, що у мене є ти –

Рідна кров, надійна опора,

І кожен день молю я всіх святих,

Щоб між нами не траплялися сварки.

І в цей день долі дякую

За те, що ти живеш на світі цьому.

Я рідко кажу, але я люблю,

Люблю тебе, твої закиди й поради!

Привітання для братів і сестер

***

Пам’ятаєш, в дитинстві ми бились?

І сварились, бувало, не раз…

Ну а потім так щиро мирились –

Не могли розлучити вже нас!

Ті часи проминули миттєво,

Вже дорослі ми стали давно…

Але брат і сестра – це суттєво,

І найближчі вони все одно!

Брат і сестра - найміцніша опора

***

У день сестер і братів

Міцних усім обіймів,

Теплих стосунків,

Радісних митей.

Жити без сварок намагайтеся,

Найчастіше обіймайтеся,

Допомогу пропонуйте

І не зраджуйте.

Найщиріші слова - для братів і сестер

***

У кого є брати, сестри,

Вітаю від душі!

Нехай лунають сьогодні тости –

До рідних з любов’ю поспішимо!

Бажаєм вам і світла, і тепла,

Добра і радості, і щастя,

Щоб життя безхмарно текло,

Були стосунки як у казці!

Сестри і брати - душею разом

Раніше "Телеграф" писав, скільки українці відпочивають у 2024. Можете ознайомитися із докладною інфографікою.