С Днем брата и сестры 2024 года: трогательные поэтические поздравления для самых родных
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Международный день братьев и сестер в мире отмечают с 10 апреля 1998 года
Зимой принято поздравлять дорогих кумов с праздником и приглашать их на пир. Весной, 10 апреля, отмечают День братьев и сестер – это семейный праздник, когда поздравляют самых родных людей, которые являются опорой друг для друга на протяжении всей жизни.
В этот день братья и сестры звонят друг другу, посылают открытки, чтобы выразить теплые поздравления, и делают приятные сюрпризы. "Телеграф" собрал трогательные поэтические поздравления и красивые открытки.
И не забывайте, что 10 апреля — это отличная возможность, чтобы искренне пообщаться, вспомнить веселые моменты с беззаботного детства и просто встретиться с семьей.
***
Как хорошо, что у меня есть ты –
Родная кровь, надежная опора,
И каждый день молю я всех святых,
Чтобы между нами не случались ссоры.
И в этот день судьбы спасибо
За то, что ты живешь в этом мире.
Я редко говорю, но я люблю,
Люблю тебя, твои упреки и советы!
***
Если есть сестра или брат,
Невыразимо ты богат,
Значит, есть плечо родное,
Что поддержит у счастья, в горе.
Есть, кому секрет доверить,
Чьи всегда открыты двери,
Береги, цени с пеленок
Своих братьев и сестричек!
***
В день сестер и братьев
Крепких всем объятий,
Теплых отношений,
Радостных мгновений.
Жить без ссор старайтесь,
Чаще обнимайтесь,
Помощь предлагайте
И не изменяйте.
***
Без братиков и сестричек
Жизнь была бы очень скучной,
Только они из самых пеленок
Рядом с нами неразлучно.
И поддержат, и помогут,
Их забота безгранична,
Будьте вы сохранены Богом,
Наши братья и сестренки!
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