С Днем брата и сестры 2024 года: трогательные поэтические поздравления для самых родных

Международный день братьев и сестер в мире отмечают с 10 апреля 1998 года

Зимой принято поздравлять дорогих кумов с праздником и приглашать их на пир. Весной, 10 апреля, отмечают День братьев и сестер – это семейный праздник, когда поздравляют самых родных людей, которые являются опорой друг для друга на протяжении всей жизни.

В этот день братья и сестры звонят друг другу, посылают открытки, чтобы выразить теплые поздравления, и делают приятные сюрпризы. "Телеграф" собрал трогательные поэтические поздравления и красивые открытки.

И не забывайте, что 10 апреля — это отличная возможность, чтобы искренне пообщаться, вспомнить веселые моменты с беззаботного детства и просто встретиться с семьей.

***

Как хорошо, что у меня есть ты –

Родная кровь, надежная опора,

И каждый день молю я всех святых,

Чтобы между нами не случались ссоры.

И в этот день судьбы спасибо

За то, что ты живешь в этом мире.

Я редко говорю, но я люблю,

Люблю тебя, твои упреки и советы!

Поздравления для братьев и сестер

***

Если есть сестра или брат,

Невыразимо ты богат,

Значит, есть плечо родное,

Что поддержит у счастья, в горе.

Есть, кому секрет доверить,

Чьи всегда открыты двери,

Береги, цени с пеленок

Своих братьев и сестричек!

Брат и сестра - родные люди

***

В день сестер и братьев

Крепких всем объятий,

Теплых отношений,

Радостных мгновений.

Жить без ссор старайтесь,

Чаще обнимайтесь,

Помощь предлагайте

И не изменяйте.

Братья и сестры - вместе всегда

***

Без братиков и сестричек

Жизнь была бы очень скучной,

Только они из самых пеленок

Рядом с нами неразлучно.

И поддержат, и помогут,

Их забота безгранична,

Будьте вы сохранены Богом,

Наши братья и сестренки!

Брат и сестра - неразлейвода

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