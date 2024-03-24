Найкращі привітання з Благовіщенням 2024: душевні вірші і красиві листівки

Обов’язково привітайте своїх близьких із цим світлим святом

Цього понеділка християни відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці 2024. Божественне свято відзначається на згадку про день, коли Архангел Гавриїл явився Діві Марії та оголосив їй, що вона стане матір’ю Ісуса Христа, Сина Божого. У народній традиції Благовіщення також сприймається як свято зустрічі весни.

"Телеграф" підготував найкращі листівки та гарні вірші, щоб ви могли привітати своїх рідних зі святом. Нагадаємо, що з 2024 року християни святкуватимуть Благовіщення 25 березня, за 9 місяців до Різдва Христового. Раніше до переходу на новоюліанський стиль церковного календаря ця свята подія відзначалася щорічно 7 квітня.

Вітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці: листівки і вірші

В день Благовіщення нехай

Наш з вами буде мирним край,

Хай кохання і добро,

Переважить в світі зло.

Хай Богородиця свята,

Береже ваше життя.

З Благовіщенням вас вітаю!

Світлої радості щиро бажаю.

Хай янгол вам радість у дім принесе,

Складеться в житті хай чудово усе.

Гармонія буде в душі хай та в домі,

Здорові хай будуть всі рідні й знайомі,

Хай сонце у небі яскраво сіяє,

Господь хай надію у серце вселяє!

З Благовіщенням сердечно вас вітаю,

Хай Богородиця Святая захищає!

В цей день навіть пташки гнізд не звивають —

Усі Діву Марію прославляють!

Бажаю, щоб родина і близькі —

Всі православні — жили дружньо на Землі.

Нехай турботи вас обходять стороною,

Нехай душа буде наповнена любов’ю!

З Благовіщенням вітаю, друже мій!

Бажаю здійснення всіх заповітних мрій.

Нехай в житті будуть добрі новини,

Для горя й печалі — жодної причини.

Благую вість дізналася Марія,

Нарешті збудеться її бажана мрія.

Нехай усі, хто молиться за Бога,

Йдуть по життю щасливою дорогой.

Благу вістку ми приймаємо,

Вас зі святом привітаємо!

Радість принесла весна,

Щастя новина ясна.

Будьте в згоді, в мирі, в щасті,

У божественнім причасті,

Нехай Бог благословить,

У цей день і кожну мить!

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