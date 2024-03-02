У справі з’явились нові деталі: Алека Болдуїна знову судитимуть за вбивство українки

Свою провину актор заперечує

Скандал зі вбивством оператора українського походження Галини Хатчінс голлівудським актором Алеком Болдуїном набирає обертів. Адже під час судових слухань у справі проти Ханни Гутієрес-Рід, відповідальної за зброю під час зйомок фільму, випливли нові подробиці.

Стало відомо, що актор Алек Болдуїн розмахував пістолетом на знімальному майданчику "як указкою" перед тим, як випадково застрелити операторку. Про це пише видання BBC News.

Як речовий доказ у суді було представлено відео зі знімального майданчика, на якому видно як актор розмахує зброєю та просить швидше перезаряджати пістолет. Також видно, що він стріляє холостими патронами у напрямку операторів.

У суді AFP зазначили, що на матеріалі також зафільмовано те, що після слів режисера"Знято!", Болдїін вигукує: "Ще один! Ще один! Негайно!", а також "В нас мало б бути два пістолети, і обидва ми перезаряджаємо".

Кадр відео, представленого у суді

Після трагедії у жовтні 2021 року актор заявив, що він тримав зброю, але не натискав на спусковий гачок. Також сказав, що не вважає себе винним у ненавмисному вбивстві.

Нагадаємо, що квітні минулого року суд проти Алека Болдуїна за звинуваченням у ненавмисному вбивстві скасували, адже актор та родина загиблої операторки дійшли мирової угоди.

Але звинувачення висунули заново у січні цього року через те, що прокурори Нью-Мексико отримали нові докази.

Щодо Ханни Гутієрес-Рід, відповідальної за зброю, то на суді вона заперечила свою провину заявила про маніпулювання доказами.

Свідок обвинувачення, експерт зі зброї Брайян Карпентер, сказав, що людина, відповідальна за зброю на знімальному майданчику, не повинна була допускати ситуації, коли їй наказували поспішати із перезарядженням зброї.

"Коли ви доводите ситуацію до такого, міркування безпеки просто відкидаються у бік", — заявив експерт на суді.

Під час його оцінки дій Алека Болдуїна, він заявив, що той користувався пістолетом як указкою.

Зі всієї знімальної команди лише асистент режисера фільму Дейв Голлс єдиний, хто визнав відповідальність за смерть Галини Хатчінс. Минулого року його засудили до шести місяців позбавлення волі умовно.

Раніше "Телеграф" писав, що Росію позбавили права брати участь у конкурсі "Міс Світу" після булінгу українки.