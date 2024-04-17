Церковне свято 17 квітня: що не можна робити сьогодні, щоб щастя було у домі

Сьогодні у церковне свято не можна ображати бджіл та жінок

У середу, 17 квітня (30 квітня за старим стилем), православний та греко-католицький світ вшановує пам’ять священномученика Симеона, єпископа Перського. У народному календарі відзначається Симеонів день, а християни продовжують дотримуватися Великого посту 2024.

У IV столітті, за царювання Сапора, жив Симеон, який був єпископом у Персії. У цей час християни зазнавали гонінь, і Симеона заарештували. Його звинуватили перед імператором у розпалюванні ворожнечі між греками та персами. Йому потрібно було зректися віри та прийняти язичницькі обряди, але він відмовився, за що був відправлений до в’язниці.

На шляху до місця ув’язнення Симеон зустрівся з ще одним християнином на ім’я Хусдазат, який через страх перед смертю зрікся Христа. Зустрівши єпископа, Хусдазат покаявся, визнавши свою приналежність до учнів Христа, що у результаті призвело до його страти. Так само святого Симеона також засудили до смерті, разом із кількома іншими християнами.

Традиції та прикмети на 17 квітня

У цю пору року люди молилися за врожай, особливо меду. Пасічники 17 квітня розміщували вулики на пасіках. Крім того, наші пращури зазвичай у цей день вживали мед у їжу та готували з нього різноманітні страви.

У Симеонів день заведено висловлювати подяку жінкам за їхню працю, турботу, створення атмосфери гармонії та затишку. За традицією, у свято жінки збираються разом із подругами та насолоджуються смачними частуваннями.

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Якщо бджоли на цвіт летять, з цвіту буде плід.

Бджоли на вишневий колір сідають – до врожаю вишні.

На який хліб сіла бджола, той буде добрий на зерно.

Бджоли літають ліниво та недружно – меду буде мало. Якщо вилетіли швидко і не по одній, меду буде багато.

Мурахи в хаті – на щастя.

Багато сережок на вільсі – до врожаю вівса, багато шишок – ячмінь уродиться.

Граки грають на гарну погоду.

Якщо рано вранці пішов дощ, вдень буде ясно.

Кульбаба вже зацвіла – літо буде коротким.

Що не можна робити 17 квітня

Вишивати, шити чи в’язати.

Злословити та сваритися, а також об’їдатися.

Даремно турбувати бджіл. Якщо бджола залетіла до оселі, то її акуратно випроваджують назовні.

Випікати хліб, особливо у другій половині дня.

Дивитися в дзеркала і воду на своє відображення.

У кого іменини 17 квітня

Цього дня іменини святкують Олександр, Іван, Михайло та Федір.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

17 квітня в Україні – День пожежної охорони. Сьогодні в Україні відзначається день професійних героїв, які щодня ставлять під загрозу своє життя, рятуючи інших та їхнє майно. Цей день присвячено працівникам пожежної охорони України, встановлений наказом Президента України №555 у 2013 році.

Також цієї середи святкують Міжнародний день кави (День еспресо), Всесвітній день винограду "Мальбек", Міжнародний день Ford Mustang, День подяки травнику (Thank an Herbalist Day), Всесвітній день гемофілії, День бла-бла-бла (Blah, Blah, Blah Day).

Раніше ми писали, коли в Україні відзначається Вербна неділя 2024. Вона є значним християнським святом, яке відзначається за тиждень до Великодня.