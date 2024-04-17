Церковный праздник 17 апреля: что нельзя делать сегодня, чтобы счастье было в доме

Сегодня в церковный праздник нельзя обижать пчел и женщин

В среду, 17 апреля (30 апреля по старому стилю), православный и греко-католический мир почитает память священномученика Симеона, епископа Персидского. В народном календаре отмечается Симеонов день, а христиане продолжают придерживаться Великого поста 2024.

В IV веке, во времена царствования Сапора, жил Симеон, который был епископом в Персии. В это время христиане подвергались гонениям, и Симеона арестовали. Его обвинили перед императором в разжигании вражды между греками и персами. Ему требовалось отречься от веры и принять языческие обряды, но он отказался, за что был отправлен в темницу.

На пути к месту заключения Симеон встретился с еще одним христианином по имени Хусдазат, который из-за страха перед смертью отрекся от Христа. Встретив епископа, Хусдазат раскаялся, признав свою принадлежность к ученикам Христа, что в итоге привело к его казни. Подобным образом святого Симеона также приговорили к смерти, вместе с несколькими другими христианами.

Традиции и приметы на 17 апреля

В это время года люди молились за изобильный урожай, особенно меда. Пасечники 17 апреля размещали ульи на пасеках. Кроме того, наши предки традиционно в этот день употребляли мед в пищу и готовили из него разнообразные блюда.

В Симеонов день принято выражать благодарность женщинам за их труд, заботу, создание атмосферы гармонии и уюта. По традиции, в праздник женщины собираются вместе с подругами и наслаждаются вкусными угощениями.

Фото: freepik

Если пчелы на цвет летят, будет из цвета плод.

Пчелы на вишневый цвет садятся — к урожаю вишни.

На какой хлеб села пчела, тот будет хорош на зерно.

Пчелы летают лениво и недружно — меду будет мало. Если вылетели быстро и не по одной, то меду будет много.

Муравьи в доме — к счастью.

Много сережек на ольхе — к урожаю овса, много шишек — ячмень уродится.

Грачи играют — на хорошую погоду.

Если рано утром пошел дождь, днем будет ясно.

Одуванчик уже зацвел – лето будет коротким.

Что нельзя делать 17 апреля

Вышивать, шить или вязать.

Злословить и ссориться, а также объедаться.

Зря беспокоить пчел. Если пчела залетела в дом, то ее аккуратно выпроваживают наружу.

Выпекать хлеб, особенно во второй половине дня.

Смотреться в зеркала и в воду на свой отражение.

У кого именины 17 апреля

В этот день именины празднуют Александр, Иван, Михаил и Федор.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

17 апреля в Украине — День пожарной охраны. Сегодня в Украине отмечается день профессиональных героев, которые ежедневно ставят под угрозу свою жизнь, спасая других и их имущество. Этот день посвящен работникам пожарной охраны Украины, установленный приказом Президента Украины № 555 в 2013 году.

Также в эту среду празднуют Международный день кофе (День эспрессо), Всемирный день винограда "Мальбек", Международный день Ford Mustang, День благодарности травнику (Thank an Herbalist Day), Всемирный день гемофилии, День бла-бла-бла (Blah, Blah, Blah Day).

Ранее мы писали, когда в Украине отмечается Вербное воскресенье 2024. Оно является значимым христианским праздником, который отмечается за неделю до Пасхи.