Яке сьогодні, 22 квітня, свято: що не можна робити, щоб не почалася "чорна смуга"

Сьогодні у церковне свято, за народними прикметами, не можна купувати одяг та ходити до басейну

Першого дня нового тижня християни вшановують пам’ять преподобного Феодора Сикеота, єпископа Анастасіупольського. У народному календарі відзначається Цибулевий день. Також триває найсуворіший цього року Великий піст 2024.

Народився Феодор близько 550 року у селі Сикея у Галатії від сільської блудниці. Ще в дитинстві він пережив епідемію бубонної чуми, виживши після того, як його мати залишила на порозі церкви Іоанна Хрестителя. У чотирнадцять років він переїхав жити до церкви св. Георгія, що знаходилася на скелястому пагорбі поруч із його селом, і незабаром Феодор отримав дар зцілення. Після цього він пішов у самітництво, живучи у викопаній ним печері, де пробув два роки, харчуючись одним шматочком хліба на день.

Єпископ Анастасіуполіса, почувши про подвиги Феодора, присвятив його дияконом, попри його юний вік. Потім Феодор здійснив паломництво до Єрусалиму.

За правління імператора Маврикія Феодор передбачив його смерть і попередив про "великі негаразди та жахливі лиха", що означало майбутню війну з Персією, катастрофічну для Візантії. Він підтримував Фоку, який скинув Маврикія, і був у листуванні з імператором Іраклієм.

Традиції та прикмети на 22 квітня

У народі відзначається Цибулевий день. Назва свята пов’язана з тим, що 22 квітня (5 травня за старим стилем) наші пращури займалися посівом цибулі. У давні часи у цей день готували страви з цибулею: випікали пиріжки, готували картоплю, запікали пироги і таке інше.

22 квітня було заведено вішати цибулину до вхідних дверей. Вірили, що вона поглине всю негативну енергію і горе. Існувало повір’я: якщо цибуля швидко зав’яне, це може бути ознакою, що хтось із членів сім’ї зазнав пристріту.

Якщо ви думаєте про подорож, сьогодні чудовий день для цього. Однак необхідно заздалегідь підготуватися, щоб уникнути будь-яких можливих незручностей у дорозі.

Зозуля довго кує — літо буде прохолодним.

Птахи сидять під вікном – у дворі трапиться біда.

Домашні тварини не відходять від господаря – чекайте далеке відрядження.

Щури завелися в домі – настануть заморозки.

Пішов дощ – зима настане швидко.

Фото: freepik

Випав град – літо буде дощовим.

Сонце на заході сонця пофарбувало небо в рожевий колір – урожай цього року буде багатим.

Що не можна робити 22 квітня

Купувати новий одяг, аксесуари — можна погубити свій фінансовий стан.

Займатися фізичними навантаженнями — є ризик пошкодити кінцівки.

Ходити в лазню, сауну чи басейн – після водних процедур можна захворіти.

Проявляти агресію та жорстокість – негатив зіпсує долю та позбавить життєвих сил.

Вступати з людьми у конфлікт — налагодити стосунки буде непросто.

Розповідати свої та чужі секрети – інформацію використовують проти вас.

У кого іменини 22 квітня

Цього дня іменини святкують Ілля, Лідія, Лука, Макар, Никон, Олексій, Пелагея, Сергій, Степан, Федір, Феодосія, Анастасія, Варвара, Василь, Георгій.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

22 квітня світова спільнота відзначає Міжнародний день Матері-Землі, День жувального мармеладу, День відкриття Бразилії та День весняних брудершафтів.

Також сьогодні в США зустрічають День "На Бога уповаємо" ("In God We Trust" Day), День лідерів дівчаток-скаутів (Girl Scout Leader Day), День екологічних знань (Environmental Awareness Day); у Великій Британії — День Стівена Лоуренса (Stephen Lawrence Day, 18-річного темношкірого британського підлітка вбили під час нападу на расовому ґрунті на зупинці увечері 22 квітня 1993 року); у Сербії — День пам’яті жертв Голокосту.

Раніше ми писали, коли в Україні відзначається Вербна неділя 2024. Воно є значним християнським святом, яке відзначається за тиждень до Великодня.