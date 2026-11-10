Стартував останній день знижок в "АТБ": популярну ковбасу все ще можна придбати зі знижкою 60 грн

Серед пропозицій – "Губернська" від "М’ясна лавка/Своя лінія" в упаковці 420 г

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Сьогодні, 10 листопада, в "АТБ" останній день продають ковбаси "До пюрешки" та "Губернська" зі знижкою 40%. Обидві позиції з якісним складом коштують менш ніж 100 грн за упаковку.

Акційні ціни та термін їхньої дії повідомляє "Телеграф".

Більше читайте у матеріалі: "В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити"

Ковбаса "М’ясна лавка" "До пюрешки", 0,5 кг, коштує 85,90 грн замість 143,50 грн. Різниця між звичайною та акційною ціною становить 57,60 грн за упаковку.

Пів кілограма ковбаси "До пюрешки" за акційною ціною коштує 85,90 грн Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

За ковбасу "М’ясна лавка/Своя лінія" "Губернська" під час акції потрібно заплатити 90,90 грн замість 151,50 грн. Економія на цій позиції – 60,60 грн.

Акційна ціна "До пюрешки" нижча за звичайну на 57,60 грн, а "Губернської" – на 60,60 грн

Добірка "Економія" в мережі оновлюється щотижня: нові акційні товари з’являються щосереди. Про це повідомляє "АТБ" на своєму сайті, де також зазначає, що перелік товарів відрізняється залежно від магазину.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", зім’ятий шоколад та запітнілий сир: що в "АТБ" йде під списання, а що — на уцінку.