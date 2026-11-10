Виглядає на мільйон: названо головну жіночу прикрасу цієї осені, яка робить образ розкішним

Золотисті прикраси поєднують із бежевими светрами, карамельними пальтами та білими сорочками

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Цієї осені виразний акцент в образі дістається зап’ястям. Жорсткі браслети привертають увагу об’ємною формою та грою світла – і навіть із простим одягом виглядають ефектно.

Саме такі прикраси хітом сезону називає Onet. Серед прикладів – золотисті обручі з перлами, емальованими кульками та ажурним геометричним плетінням.

Головна особливість тренду – виразна конструкція: браслет не губиться на тлі вбрання, а стає його центральною деталлю. Водночас жорстка форма не обов’язково означає мінімалізм: обручі прикрашають різними фактурами й декоративними елементами, які створюють контраст із металом.

Жортский браслет

Один із прикладів – широкий золотистий браслет із перлами різного розміру. Завдяки такому поєднанню класична прикраса має сучасніший і сміливіший вигляд. Фактурна поверхня обруча по-різному відбиває світло, а гладенькі світлі перлини помітно вирізняються на її тлі.

Перли різного розміру на широкому обручі надають класичній прикрасі сміливішого вигляду Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Інший варіант обходиться без каміння: ефект створюють вузькі смуги металу, переплетені в об’ємну геометричну композицію. Ажурна конструкція візуально полегшує широкий браслет, тому навіть велика прикраса не здається важкою.

Такі геометричні обручі поєднують із простим топом, жакетом або елегантною сукнею. Для образів у теплих нейтральних кольорах у добірці є золотистий варіант із коричневими та кремово-білими емальованими кульками: його відтінки перегукуються з осіннім гардеробом.

Як повідомляв "Телеграф", Даша Астаф'єва обрала мініверсію годинника Cartier Baignoire з овальним корпусом, римськими цифрами та синіми стрілками у виборі Астаф'євої. Це не приклад жорсткого браслета, але він показує, як виразна прикраса на зап'ясті може стати помітним акцентом образу.