Какой сегодня, 22 апреля, праздник: что нельзя делать, чтобы не началась "черная полоса"
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Сегодня в церковный праздник, по народным приметам, нельзя покупать одежду и ходить в бассейн
В первый день новой недели христиане почитают память преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского. В народном календаре отмечается Луковый день. Также продолжается самый строгий в этом году Великий пост 2024.
Родился Феодор около 550 года в деревне Сикея в Галатии от деревенской блудницы. Еще в детстве он пережил эпидемию бубонной чумы, выжив после того, как его мать оставила на пороге церкви Иоанна Крестителя. В четырнадцать лет он переехал жить в церковь св. Георгия, что находилась на скалистом холме рядом с его деревней, и вскоре Феодор получил дар исцеления. После этого он ушел в затворничество, живя в выкопанной им пещере, где пробыл два года, питаясь одним кусочком хлеба в день.
Епископ Анастасиуполиса, услышав о подвигах Феодора, посвятил его дьяконом, несмотря на его юный возраст. Затем Феодор совершил паломничество в Иерусалим.
Во времена правления императора Маврикия Феодор предсказал его смерть и предупредил о "великих невзгодах и ужасных бедствиях", что означало предстоящую войну с Персией, катастрофическую для Византии. Он поддерживал Фоку, свергнувшего Маврикия, и находился в переписке с императором Ираклием.
Традиции и приметы на 22 апреля
В народе отмечается Луковый день. Название праздника связано с тем, что 22 апреля (5 мая по старому стилю) наши предки занимались посевом лука. Также в старину в этот день готовили разнообразные блюда с луком: выпекали пирожки, готовили картофель, запекали пироги и так далее.
22 апреля было принято вешать луковицу к входной двери. Верили, что она поглотит в себя всю негативную энергию и горе. Существовало поверье: если лук быстро завянет, это может быть признаком, что кто-то из членов семьи подвергся порче.
Если вы задумываетесь о поездке, сегодня прекрасный день для этого. Однако необходимо заранее подготовиться, чтобы избежать любых возможных неудобств в пути.
- Кукушка долго кукует – лето будет прохладным.
- Птицы сидят под окном – во дворе случится беда.
- Домашние животные не отходят от хозяина – ждите далекую командировку.
- Крысы завелись в доме – наступят заморозки.
- Пошел дождь – зима наступит быстро.
- Выпал град – лето будет дождливым.
- Солнце на закате окрасило небо в розовый цвет – урожай в этом году будет богатым.
Что нельзя делать 22 апреля
- Покупать новую одежду, аксессуары — можно погубить свое финансовое состояние.
- Заниматься физическими нагрузками — есть риск повредить конечности.
- Ходить в баню, сауну или бассейн — после водных процедур можно заболеть.
- Проявлять агрессию и жестокость — негатив испортит судьбу и лишит жизненных сил.
- Вступать с людьми в конфликт — наладить отношения будет не просто.
- Рассказывать свои и чужие секреты — информацию используют против вас.
У кого именины 22 апреля
В этот день именины празднуют Илья, Лидия, Лука, Макар, Никон, Алексей, Пелагея, Сергей, Степан, Федор, Феодосия, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий.
Какие сегодня еще праздники в Украине и мире
22 апреля мировое сообщество отмечает Международный день Матери-Земли, День жевательного мармелада, День открытия Бразилии и День весенних брудершафтов.
Также сегодня в США встречают День "На Бога уповаем" ("In God We Trust" Day), День лидеров девочек-скаутов (Girl Scout Leader Day), День экологических знаний (Environmental Awareness Day); в Великобритании — День Стивена Лоуренса (Stephen Lawrence Day, 18-летний темнокожий британский подросток был убит во время нападения на расовой почве на остановке вечером 22 апреля 1993 года); в Сербии — День памяти жертв холокоста.
Ранее мы писали, когда в Украине отмечается Вербное воскресенье 2024. Оно является значимым христианским праздником, который отмечается за неделю до Пасхи.