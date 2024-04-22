Какой сегодня, 22 апреля, праздник: что нельзя делать, чтобы не началась "черная полоса"

Сегодня в церковный праздник, по народным приметам, нельзя покупать одежду и ходить в бассейн

В первый день новой недели христиане почитают память преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского. В народном календаре отмечается Луковый день. Также продолжается самый строгий в этом году Великий пост 2024.

Родился Феодор около 550 года в деревне Сикея в Галатии от деревенской блудницы. Еще в детстве он пережил эпидемию бубонной чумы, выжив после того, как его мать оставила на пороге церкви Иоанна Крестителя. В четырнадцать лет он переехал жить в церковь св. Георгия, что находилась на скалистом холме рядом с его деревней, и вскоре Феодор получил дар исцеления. После этого он ушел в затворничество, живя в выкопанной им пещере, где пробыл два года, питаясь одним кусочком хлеба в день.

Епископ Анастасиуполиса, услышав о подвигах Феодора, посвятил его дьяконом, несмотря на его юный возраст. Затем Феодор совершил паломничество в Иерусалим.

Во времена правления императора Маврикия Феодор предсказал его смерть и предупредил о "великих невзгодах и ужасных бедствиях", что означало предстоящую войну с Персией, катастрофическую для Византии. Он поддерживал Фоку, свергнувшего Маврикия, и находился в переписке с императором Ираклием.

Традиции и приметы на 22 апреля

В народе отмечается Луковый день. Название праздника связано с тем, что 22 апреля (5 мая по старому стилю) наши предки занимались посевом лука. Также в старину в этот день готовили разнообразные блюда с луком: выпекали пирожки, готовили картофель, запекали пироги и так далее.

22 апреля было принято вешать луковицу к входной двери. Верили, что она поглотит в себя всю негативную энергию и горе. Существовало поверье: если лук быстро завянет, это может быть признаком, что кто-то из членов семьи подвергся порче.

Если вы задумываетесь о поездке, сегодня прекрасный день для этого. Однако необходимо заранее подготовиться, чтобы избежать любых возможных неудобств в пути.

Кукушка долго кукует – лето будет прохладным.

Птицы сидят под окном – во дворе случится беда.

Домашние животные не отходят от хозяина – ждите далекую командировку.

Крысы завелись в доме – наступят заморозки.

Пошел дождь – зима наступит быстро.

Фото: freepik

Выпал град – лето будет дождливым.

Солнце на закате окрасило небо в розовый цвет – урожай в этом году будет богатым.

Что нельзя делать 22 апреля

Покупать новую одежду, аксессуары — можно погубить свое финансовое состояние.

Заниматься физическими нагрузками — есть риск повредить конечности.

Ходить в баню, сауну или бассейн — после водных процедур можно заболеть.

Проявлять агрессию и жестокость — негатив испортит судьбу и лишит жизненных сил.

Вступать с людьми в конфликт — наладить отношения будет не просто.

Рассказывать свои и чужие секреты — информацию используют против вас.

У кого именины 22 апреля

В этот день именины празднуют Илья, Лидия, Лука, Макар, Никон, Алексей, Пелагея, Сергей, Степан, Федор, Феодосия, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

22 апреля мировое сообщество отмечает Международный день Матери-Земли, День жевательного мармелада, День открытия Бразилии и День весенних брудершафтов.

Также сегодня в США встречают День "На Бога уповаем" ("In God We Trust" Day), День лидеров девочек-скаутов (Girl Scout Leader Day), День экологических знаний (Environmental Awareness Day); в Великобритании — День Стивена Лоуренса (Stephen Lawrence Day, 18-летний темнокожий британский подросток был убит во время нападения на расовой почве на остановке вечером 22 апреля 1993 года); в Сербии — День памяти жертв холокоста.

Ранее мы писали, когда в Украине отмечается Вербное воскресенье 2024. Оно является значимым христианским праздником, который отмечается за неделю до Пасхи.