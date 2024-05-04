Пасха 2024: что категорически запрещено делать, чтобы не навлечь беды

Главные запреты на Пасху

Пасха – главный религиозный праздник церковного календаря. Это светлое торжество имеет свои традиции, обычаи и таинства. Однако есть и ряд того, что делать на Пасху категорически нельзя.

Начинается Пасха с Великого поста, который длится 48 дней. Во время него запрещено ссориться с родными и ругаться. Нельзя также праздновать свадьбу, венчаться и даже развлекаться. Также следует отказаться от вредных привычек во время Великого поста.

Неделя перед Пасхой очень торжественная и называется Страстная седмица. Каждый из семи дней особенный и имеет собственные традиции.

Неделя перед Пасхой считается очень торжественной, каждый из семи дней пасхальной недели чем-то важен и отличается традициями. Наиболее торжественными являются Чистый четверг и Страстная пятница.

Начало Пасхи знаменует окончание Великого поста, но и во время праздника есть дела, которые делать нельзя:

обижать людей, ругаться, завидовать и желать кому-то зла;

заниматься физическим трудом;

обсуждать людей за их спиной;

гадать и проводить разные обряды;

выбрасывать освященные продукты;

отказывать кому-нибудь в помощи;

работать на огороде;

красить и стричь волосы;

ездить на кладбище;

выносить мусор после заката;

В современном мире некоторые из этих запретов не соблюдаются из-за быстрого ритма жизни. К запрету на работу даже лояльно относятся в церкви.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как готовятся к празднику и как отмечают Пасху. Мы поделились основными традициями.