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Пасха 2024: что категорически запрещено делать, чтобы не навлечь беды

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Автор
Запреты на Пасху 2024
Запреты на Пасху 2024. Фото Freepik

Главные запреты на Пасху

Пасха – главный религиозный праздник церковного календаря. Это светлое торжество имеет свои традиции, обычаи и таинства. Однако есть и ряд того, что делать на Пасху категорически нельзя.

Начинается Пасха с Великого поста, который длится 48 дней. Во время него запрещено ссориться с родными и ругаться. Нельзя также праздновать свадьбу, венчаться и даже развлекаться. Также следует отказаться от вредных привычек во время Великого поста.

Неделя перед Пасхой очень торжественная и называется Страстная седмица. Каждый из семи дней особенный и имеет собственные традиции.

Неделя перед Пасхой считается очень торжественной, каждый из семи дней пасхальной недели чем-то важен и отличается традициями. Наиболее торжественными являются Чистый четверг и Страстная пятница.

Начало Пасхи знаменует окончание Великого поста, но и во время праздника есть дела, которые делать нельзя:

  • обижать людей, ругаться, завидовать и желать кому-то зла;
  • заниматься физическим трудом;
  • обсуждать людей за их спиной;
  • гадать и проводить разные обряды;
  • выбрасывать освященные продукты;
  • отказывать кому-нибудь в помощи;
  • работать на огороде;
  • красить и стричь волосы;
  • ездить на кладбище;
  • выносить мусор после заката;

В современном мире некоторые из этих запретов не соблюдаются из-за быстрого ритма жизни. К запрету на работу даже лояльно относятся в церкви.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как готовятся к празднику и как отмечают Пасху. Мы поделились основными традициями.

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#Запреты #Пасха #Что нельзя делать