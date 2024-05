Свято 7 травня: що можна і не можна робити сьогодні

На другий день після Великодня не можна гадати та вирушати в дорогу

Сьогодні — Вівторок Великоднього тижня (Світлої седмиці), який слідує на другий день після Світлого Христового Воскресіння 2024. Цього дня жінки ходили одна до одної у гості, а чоловіки залишалися вдома, займалися своєю роботою.

Свято відоме серед народу як "хороводна". У давнину у Світлий вівторок дівчата влаштовували вечірні хороводи, які тривали до свята Трійці. У сучасному світі цього дня сім’ї вирушають у гості, несуть із собою паски та великодні яйця.

Традиції та прикмети на 7 травня

7 травня (20 травня за старим стилем) у православній традиції вшановується святий мученик Акакій. Згідно зі звичаєм, у давні часи в цей день, який прозвали Купальницею, починали купати коней і давати їм воду, настояну на сонці. У цей день наші пращури вірили, що вона зробить тварин міцнішими, здоровішими та захистить їх від злих духів.

Купатися можна і людям. Обряди з водою на Купальницю вважалися особливо сприятливими. Вірили, що вони приносять міцне здоров’я на багато років уперед.

Фото: freepik

Сновидіння в ніч проти 20 травня можуть нести важливі послання. Вони можуть передбачати майбутні виклики та перешкоди, а також вказувати на можливі шляхи їхнього подолання. Крім того, такий сон може розкривати основні проблеми у сфері стосунків.

Веселка вранці – дощовий день.

Якщо у цей день буде дощ, то весна буде теплою.

Якщо ластівки летять високо, то наступного дня чекайте на сонячну погоду.

Побачити ластівок у цей день вважалося хорошим знаком, який віщував удачу.

Багато бджіл на акації віщують дощ у найближчі кілька днів.

Кільце навколо місяця – до вітру.

Мурахи лізуть на ноги – до спеки.

Що не можна робити 7 травня

Лінуватися, працювати абияк — удача відвернеться.

Ворожити на гральних картах — передбачення можуть принести біди і розчарування.

Сіяти своє насіння – воно не виросте. Варто запозичити насіння, наприклад, у сусідів, — це до чудового врожаю.

Дітей до року мити іншому родичу — дитину можуть наврочити.

Починати нові справи, вирушати в дорогу, переїжджати — всі починання натикатимуться на перешкоди.

У кого іменини 7 травня

Цього дня іменини святкують Ніл, Акакій, Антон, Давид, Зенон, Йосип, Михайло, Степан, Іван та Семен.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

7 травня у світі та в Україні зустрічають День радіо, День коктейлю "Космополітен", Всесвітній день боротьби з астмою (World Asthma Day), Всесвітній день сиріт СНІДу, День відчинених вікон.

Також сьогодні цікаві свята відзначають у США. Це День концерту (National Concert Day), День вірша на подушці (Poem on Your Pillow Day), День поінформованості про дитячу депресію (Childhood Depression Awareness Day), День печені з баранячою ногою (Roast Leg of Lamb Day), День "Будь кращим" (Be Best Day), День дизайну упаковки (National Packaging Design Day), День перешкод (National Barrier Awareness Day) та День розклейки (National Paste-Up Day).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що травень приніс із собою безліч свят, професійних та пам’ятних дат. Попереду ще День пам’яті і перемоги над нацизмом та День Європи.