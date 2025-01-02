Працював у НКВД і воював за німецьку армію: що відомо про дядька путініста Михалкова

Чоловік мав неоднозначну біографію

Актор і режисер Микита Михалков є ярим путіністом, який підтримує війну Росії проти України. Цікаво, що його дядько, письменник і поет Михайло Михалков, певний час воював на боці німецької армії, а пізніше став працівником НКВД.

"Телеграф" розкаже більше про Михайла Михалкова.

Михайло Михалков — що відомо

Чоловік народився у 1922 році у Москві. Проходив школу НКВД — карального органу радянської влади. Брав участь у Друговій Світовій війні на боці радянської армії. Під час битви під Києвом Михалков потрапив у полон. Він сказав, що є етнічним німцем з України, опираючи на добре знання німецької. Так, чоловіку вдалося отримати роботу кухаря у 2-й танковій дивізії СС "Рейх".

Під час Другої світової війни побував у Швейцарії, Франції, Бельгії, Туреччині, Угорщині. Брав участь у воєнних діях на боці німців і навіть керував дивізією СС. Чоловіка заарештували радянські військові, але він зробив вигляд, що не говорить російською, тому потребує перекладача. Михалков зізнався, що є братом Сергія Михалкова та сказав, що працював у НКВД.

Згодом Михалкова скерували до Москви, де він почав працювати секретним агентом у в'язниці держбезпеки на Луб'янці. Він удавав з себе ув'язненого та намагався подружитися з іншими ув'язненими. Таким чином чоловік дізнався, що потрібно і ділився цим слідчим НКВС.

Пізніше Михалкова звинуватили у стеженні на користь Німеччини. Чоловік відбув покарання терміном у 5 років ув'язнення. Спершу він сидів у Лефортівській в'язниці у Москві, а згодом — в таборі на Далекому Сході.

Михайла Михалкова не стало у 2006 році. Йому було 84 роки. Чоловік також був братом радянського поета й письменника Сергія Михалкова.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила російського актора Володимира Меньшова. Чоловік знімався у фільмі "Снігуроньку замовляли".