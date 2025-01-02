Вовчий місяць у січні: що він віщує та чому назва може бути містифікацією

Повний місяць традиційно важливий для культур, де місяцями відміряли час

Вовчий місяць — це назва першого повного місяця нового року, яка має свої корені у давніх традиціях. Вважається, що таку назву він отримав через те, що в цей сезон вовки найбільш активно виють.

Повня настане в ніч з 13 на 14 січня. Загалом у США кожна повня має своє ім’я. Вперше їх надрукували у виданні "Фермерський Альманах" у 1930-х. Тоді джерела цієї назви відшукували в індіанських, кельтських і давньоанглійських традиціях. Проте в племенах індіанців місячні назви здебільшого були пов’язані з характеристиками морозу та холоду, тож є версії, що назва може бути вигадкою, яка прижилась. Вовки не виють на місяць, попри розповсюджену думку, а так спілкуються на великій відстані.

Інші назви Вовчого місяця

Плем’я арапахо на рівнинах називало місяць в січні "коли сніг віє, як духи на вітрі", хайда на Алясці — "полюванням на ведмедів". Кельтське ім’я повні — "Залишайся вдома" або ж "Тихий". Для давніх германців та англосаксів місяць називався "Повня після Йоля", тобто після свята.

З першою повнею року пов’язані кілька прикмет:

Яскравий перший місяць обіцяє дощ і хороший урожай, а червоний місяць сигналізує про посушливий рік.

Німб навколо місяця віщує сиру або штормову погоду.

Раніше "Телеграф" публікував нагадування, як визначити, яка зараз фаза Місяця. Садівники, астрологи та інші часто приписують супутнику Землі можливості впливати на життя людей.