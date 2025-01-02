Стріляв у людей, але судитимуть за хуліганство: керівнику полтавської психлікарні оголосили підозру

Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді застави на суму понад 240 тис. грн

У четвер, 2 січня, слідчим підрозділом відділу №1 Полтавського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури 40-річному в.о. директора Полтавської обласної психіатричної лікарні Віктору Волошину повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї.

Наразі проти нього відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Справа перебуває на досудовому розслідуванні, проводяться необхідні слідчі дії. По завершенню цих процесуальних дій обвинувальний акт кримінального провадження буде скеровано до суду.

Віктор Волошин, фото - відкриті джерела

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді застави на суму понад 240 тис. грн. Це максимальний розмір, передбачений за скоєння тяжких злочинів Кримінальним процесуальним кодексом України.

"Телеграф" повідомляв подробиці хуліганського вчинку керівника психзакладу, який він вчинив 16 грудня. Нагадаємо, під вечір того дня пан Волошин приїхав у двір будинку №18 по вулиці Семена Антонця на новенькому екскаваторі, що належить лікарні. За даними даними слідства, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом екскаватора-навантажувача, він зруйнував кілька секцій паркана, яким була обгороджена клумба, та повалив дерево волоського горіха.

Власне, його метою було викорчувати горіх, під яким він паркувався, часто навідуючись до людини, з якою товаришував.

Мешканці будинку зупинили екзекуцію над деревом, але не змогли втихомирити хулігана. На зауваження голови ОСББ та жильців багатоповерхівки Волошин "спровокував словесний конфлікт, під час якого нецензурно лаявся, ображав та погрожував присутнім, а в подальшому дістав із кишені пістолет та не менше чотирьох разів вистрілив у людей, які зібралися біля під’їзду".

Пістолет, фото - Полтавська обласна прокуратура

Одна з куль потрапила в поперек 72-річному голові ОСББ "Затишок на Балакіна" Олександру Литвиненку, а інша поцілила під лопатку іншому чоловікові поважного віку. На щастя, тілесні ушкодження були незначними, оскільки пістолет виявився травматичним і дав осічку.

У ході конфлікту сам Волошин пошкодив собі обличчя, впавши кілька разів з невеличкого паркану біля під’їзду, намагаючись присісти на нього.

Паркан біля підʼїзду, фото - Полтавська обласна прокуратура

Під час досудового розслідування слідчі встановили розмір завданої ним матеріальної шкоди ОСББ – майже 16 тисяч гривень. А під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили в нього чималенький арсенал. Зокрема, травматичний пістолет Вій калібру 9 мм; рушницю Khan Arms, карабін АКМС МФ-1 7.62×39, карабін МКМ-072 СБ 7.62×39, оптичний приціл Pilad P4X32ML, мисливській ніж у футлярі, глушник чорного кольору, велику кількість різноманітних набоїв.

Нам невідомо, чи мав Волошин дозвіл на зброю. Зате відомо, що Київський районний суд Полтави наклав на неї арешт.

Після цього скандалу на інтернет-ресурсі "Полтавщина" з’явилось повідомлення, отримане журналістами з достовірних джерел в обласній військовій адміністрації, про те, що ОВА утворила групу для проведення службової перевірки публічної інформації щодо Віктора Волошина й направила обласній раді подання про призначення нового керівника обласної психлікарні замість Віктора Волошина. Але результатів перевірки досі немає, а подання на звільнення було подане з невідповідними датами, тому обласна рада повернула його назад. Тож людина, названа правоохоронцями хуліганом, продовжує виконувати службові обов’язки й далі.

Більше того, до "Полтавщини" звернувся представник КП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської облради" й повідомив, що Віктор Волошин переконує підлеглих у тому, він залишиться на посаді.