Що не так зі зниженням мобілізаційного віку: нардепка пояснила

Україні не слід знижувати мобілізаційний вік, впевнена парламентар

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Галина Янченко вважає, що державі не слід зараз займатися зниженням мобілізаційного віку, коли Сили оборони не забезпечені на достатньому рівні необхідною кількістю зброї, боєприпасів і техніки.

Про це вона розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf.UA. Відповідаючи на запитання під час ефіру передачі "Зараз", Янченко заявила, що засуджує ідею американських політиків щодо зниження мобілізаційного віку в Україні.

За її словами, не можна відправляти нових хлопців і дівчат на фронт, якщо вони не мають зброї і боєприпасів.

"Нам треба переконатися, що наші бійці озброєні і що у них немає ніяких застережень щодо використання цієї зброї. Тому що коли їм дають, наприклад, боєприпаси, але кажуть по Росії не лупити, а Росія фактично "з-за порєбріка" знищує наш Харків з С-300, щодня і щоночі обстрілює зі своїх аеродромів наші міста, то це просто ставить нас в невигідні і нерівні можливості для оборони. Я вважаю, що треба робити акцент не на зниження мобілізаційного віку, а на краще озброєння війська", — сказала Янченко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи можна отримати відстрочку від мобілізації, якщо є штраф від ТЦК. За законом це можливо, проте на ділі можуть виникнути складнощі.