Як ви тиснете руку при зустрічі? Простий тест допоможе розкрити свій характер

Звичайний жест може багато розказати про вас

Рукостискання – це не лише формальний жест привітання, але й спосіб передати інформацію про характер та емоційний стан людини. Вчені та психологи давно вивчають цей жест, визначаючи, як різні типи рукостискань можуть відображати різні риси особистості. Виявляється, можна дізнатися більше про себе, пройшовши швидкий тест.

Виявляється, такий простий жест як рукостискання може розказати багато про людину, якщо уважно до нього прислухатися.

Міцне рукостискання

Міцне, але не надто сильне стискання руки, з впевненим контактом очей. Таке рукостискання вказує на впевнену у собі людину, яка відкрито висловлює свої думки та не боїться брати на себе відповідальність. Це характерно для лідерів та осіб, які здатні швидко приймати рішення і не шкодувати про нього.

Слабке рукостискання

М'яке, малоенергійне стискання руки без контакту очей свідчить про невпевненість у собі або навіть на байдужість. Така людина намагається уникати конфліктів, завжди сором’язлива і вважає себе менш важливою у певній ситуації. Найімовірніше, ці люди інтроверти.

Подвійне рукостискання

Друга рука приєднується до основного рукостискання, охоплюючи руку партнера. Воно свідчить про відкритість та бажання встановити ближчий контакт. Така людина прагне створити атмосферу довіри та підтримки, вона може бути емпатичною та дружньою.

Тривале рукостискання

Довше тримається рука партнера, ніж зазвичай, зі стійким контактом очей. Таке рукостискання може свідчити про впертість або навіть домінантність. Ця людина часто прагне контролю або бажати справити сильне враження. Це може бути ознакою сильної волі та рішучості.

Раніше "Телеграф" розповідав, як дізнатися, наскільки ви емоційна людина. Ми підготували для вас простий тест по картинці.