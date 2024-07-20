Как вы жмете руку при встрече? Простой тест поможет раскрыть свой характер

Обычный жест может многое рассказать о вас

Рукопожатие – это не только формальный жест приветствия, но способ передать информацию о характере и эмоциональном состоянии человека. Ученые и психологи давно изучают этот жест, определяя, как разные типы рукопожатий могут отражать разные черты личности. Оказывается, можно узнать больше о себе, пройдя скорый тест.

Оказывается, такой простой жест как рукопожатие может рассказать многое о человеке, если внимательно к нему прислушиваться.

Прочное рукопожатие

Крепкое, но не слишком сильное сжатие руки с уверенным контактом глаз. Такое рукопожатие указывает на уверенного в себе человека, открыто выражающего свои мысли и не боящегося брать на себя ответственность. Это характерно для лидеров и лиц, способных быстро принимать решения и не жалеть о нем.

Слабое рукопожатие

Мягкое, малоэнергичное сжатие руки без контакта глаз свидетельствует о неуверенности в себе или даже безразличии. Такой человек пытается избегать конфликтов, всегда застенчив и считает себя менее важным в определенной ситуации. Скорее всего, эти люди интроверты.

Двойное рукопожатие

Вторая рука присоединяется к основному рукопожатию, охватывая руку партнера. Оно свидетельствует об открытости и желании установить более близкий контакт. Такой человек стремится создать атмосферу доверия и поддержки, он может быть эмпатичным и дружеским.

Длительное рукопожатие

Длительнее держится рука партнера, чем обычно, со стойким контактом глаз. Такое рукопожатие может свидетельствовать об упрямстве или даже доминантности. Этот человек часто стремится к контролю или желать произвести сильное впечатление. Это может являться признаком сильной воли и решительности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как узнать, насколько вы эмоционален человек. Мы подготовили для вас простой тест по картинке.