Відстрочка для батька-одинака: сім груп доказів, які переконують суд

Довідки, документи й чека допомагають довести, що мати фактично самоусунулася від батьківських обов’язків

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Щоб довести в суді самостійне виховання дитини, батькові потрібна сукупність доказів того, що мати не бере участі в її житті.

Юристка ЮК "Приходько та партнери" Анна Салієнко назвала "Телеграфу" сім груп документів і свідчень, які допомагають підтвердити ці обставини.

Більше читайте у матеріалі: "Це не дає права на відстрочку: що має довести батько-одинак, щоб не бути мобілізованим"

Проживання дитини, участь у навчанні та лікуванні

Перша група – довідка про реєстрацію місця проживання дітей разом із батьком. Вона підтверджує реєстрацію за спільною адресою та входить до доказової бази, яку суд оцінює разом з іншими матеріалами про життя родини.

Друга група – довідки зі школи чи дитячого садка. У них важлива інформація про те, хто відвідує батьківські збори, забирає дитину та спілкується з педагогами. Такі відомості показують, хто підтримує зв’язок із закладом освіти й бере участь у навчанні та повсякденних справах дитини.

Третя група стосується медичного догляду. Це довідка від сімейного лікаря про те, хто приводить дитину на прийоми. Вона доповнює відомості від педагогів і допомагає підтвердити участь батька в піклуванні про здоров’я дитини.

Суди оцінюють сукупність доказів, що підтверджують самостійне виховання дитини батьком

Умови життя, витрати й несплата аліментів

До четвертої групи належать акт обстеження умов проживання та висновок служби у справах дітей. Ці документи дають суду інформацію про обставини, у яких живе дитина, і входять до сукупності доказів самостійного виховання.

П’ята група – документи про витрати на дітей: чеки та банківські виписки. Вони підтверджують фінансову участь батька в забезпеченні дитячих потреб. У справі про самостійне виховання значення мають як щоденна турбота, так і утримання дитини.

Шоста група – підтвердження того, що мати не сплачує аліменти. Ці матеріали стосуються її участі в матеріальному забезпеченні дітей. Разом із документами про витрати батька вони допомагають суду оцінити, хто фактично бере на себе утримання.

Свідчення педагогів, сусідів і родичів

Сьома група – показання свідків. За словами Анни Салієнко, ними можуть бути педагоги, сусіди та родичі. Їхні свідчення доповнюють письмові документи й допомагають встановити фактичні обставини участі батьків у житті дитини. Наведений перелік доказів не є вичерпним.

Суди уважно перевіряють такі справи. Під час розгляду важливо підтвердити реальне самоусунення матері від виконання батьківських обов’язків: самої її формальної згоди для цього зазвичай недостатньо.

"Верховний Суд звертав увагу, що сімейно-правові механізми мають застосовуватися для захисту прав дитини, а не для створення підстав для відстрочки. Тому формальна згода матері без реальних доказів її самоусунення суду, як правило, недостатня", – пояснила юристка ЮК "Приходько та партнери" Анна Салієнко.

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