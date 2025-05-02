Как за копейки превратить обычную дачу в коттедж, как в кино (6 советов)

Эти лайфхаки добавят эстетики в ваш дом

Дача – это место для отдыха, где можно ощутить близость к природе и наслаждаться спокойствием. Интерьер дачи в стиле коттеджа создает атмосферу уюта, используя натуральные материалы, теплые цвета и простые, но функциональные элементы, дающие чувство комфорта и гармонии.

В этом материале "Телеграф" собрал 6 простых советов, как недорого превратить дом в "киношный" коттедж.

1. Играйте с цветами и текстурами

В стиле коттеджкор важно создать уютное, комфортное пространство, где сочетаются различные цвета и текстуры. Используйте нежные натуральные цвета, как зеленые, коричневые и кремовые, чтобы добавить покой. изделия, сделает пространство еще теплее.

2. Внесите природу внутрь

Натуральное дерево и природные элементы, такие как сухоцветы или вьющиеся растения, помогут создать атмосферу деревенского стиля. Открытые балки, деревянные полки и изделия из натурального дерева привносят теплоту и ощущение связи с природой, являющейся основой этого стиля.

3. Назначьте каждую комнату для целей

Каждый предмет мебели или декора в интерьере должен создавать атмосферу покоя и уюта. Ключевое использование мягких, натуральных текстур. Например, используйте цветочные подушки или вязаные одеяла, чтобы комната выглядела теплой и приветливой.

4. Используйте изделия ручной работы

Разместите в свой интерьер элементы ручной работы, которые привнесут уникальность и индивидуальность. Ручные ковры или декоративные изделия из дерева помогут создать теплую атмосферу, которая будет напоминать о традиционной деревенской жизни.

5. Обновите стены

Обои с цветочным или природным принтом могут мгновенно добавить комнате шарма и тепла. Используйте старинные картины или настенное искусство, чтобы подчеркнуть характер вашего интерьера и создать ностальгическое настроение.

6. Добавьте ароматические элементы

Создайте атмосферу коттеджного стиля с помощью ароматических свечей. Выбор ароматов, напоминающих деревенский стиль, таких как лаванда или ваниль, поможет добавить еще один слой уюта вашему дому, не требуя больших усилий.

Создание интерьера в стиле коттеджа позволяет создать атмосферу уюта и природного тепла в каждой комнате. Важно помнить, что этот стиль базируется на простоте, натуральных материалах и внимании деталей, что создает комфортную и спокойную обстановку для жизни.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с наступлением теплого сезона люди все чаще отправляются на дачу. Впрочем, дачные дома нередко обладают характерным запахом, вызванным влажностью или старыми вещами. Существует несколько простых способов, которые помогут придать помещению свежести.