Смердить у дачному будинку? Ось, що усуне неприємний запах назавжди

Є кілька простих дій, які допоможуть освіжити дачний будинок

З сезонним потеплінням люди все частіше відправляються на дачі, де саджають городину та відпочивають від міських турбот. Часто у дачних приміщеннях з'являється специфічний запах, який пов'язаний із сирістю чи старими речами.

На дачах не так часто прибирають та провітрюють, як у звичайних квартирах чи будинках. А все тому, що туди приїжджають зазвичай на кільках днів і відбувається це не так часто, аби постійно підтримувати чистоту. Тому з'являється неприємний запах. "Телеграф" розкаже, як позбутися смороду та швидко навести лад на дачі.

Як позбутися поганого запаху на дачі

Якщо у дачному приміщенні зберігається старий одяг, саме він може з часом погано пахнути. Тому його варто попрати та почепити до нього гілочки лаванди або іншої пахучої рослини, яка довго не в'яне.

Варто освіжити штори, тюль та килими на дачі. Ретельно їх почистіть та виперіть.

Зробіть генеральне прибирання у приміщенні. Відсуньте шафи, дивани, меблі, помийте підлоги, всі поверхні, позбирайте павуків. Якщо помітили плісняву, її треба обов'язково вивести. Наприклад, содою, оцтом чи перекисем водню у поєднанні з водою. Тоді ефект триматиметься довше.

Важливо якісно поприбирати на дачі, щоб позбутися затхлого запаху, фото Freepik

Провітріть дачний будинок і розкладіть по поверхнях цитрусові шкірки або трохи кави. Це наповнить приміщення приємними ароматами.

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