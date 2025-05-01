Смердить у дачному будинку? Ось, що усуне неприємний запах назавжди
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Є кілька простих дій, які допоможуть освіжити дачний будинок
З сезонним потеплінням люди все частіше відправляються на дачі, де саджають городину та відпочивають від міських турбот. Часто у дачних приміщеннях з'являється специфічний запах, який пов'язаний із сирістю чи старими речами.
На дачах не так часто прибирають та провітрюють, як у звичайних квартирах чи будинках. А все тому, що туди приїжджають зазвичай на кільках днів і відбувається це не так часто, аби постійно підтримувати чистоту. Тому з'являється неприємний запах. "Телеграф" розкаже, як позбутися смороду та швидко навести лад на дачі.
Як позбутися поганого запаху на дачі
- Якщо у дачному приміщенні зберігається старий одяг, саме він може з часом погано пахнути. Тому його варто попрати та почепити до нього гілочки лаванди або іншої пахучої рослини, яка довго не в'яне.
- Варто освіжити штори, тюль та килими на дачі. Ретельно їх почистіть та виперіть.
- Зробіть генеральне прибирання у приміщенні. Відсуньте шафи, дивани, меблі, помийте підлоги, всі поверхні, позбирайте павуків. Якщо помітили плісняву, її треба обов'язково вивести. Наприклад, содою, оцтом чи перекисем водню у поєднанні з водою. Тоді ефект триматиметься довше.
- Провітріть дачний будинок і розкладіть по поверхнях цитрусові шкірки або трохи кави. Це наповнить приміщення приємними ароматами.
Раніше "Телеграф" розповідав, як усунути поганий запах з мийки. Є кілька дієвих методів.