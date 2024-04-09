На Волині викрили бордель у ЖК: клієнтів обслуговували під пісню про Зеленського

Після перевірок поліції "справа" стихає всього на пару днів

В одному з житлових комплексів Луцька функціонує масажний салон, який надає послуги еротичного та сексуального характеру. За даними журналістів, "заклад" зʼявився на вулиці Даньшина завдяки ділкам з Дніпра.

Мешканці будинків скаржаться на гучні звуки, музику, яка лунає з закладу еротичного масажу "Eg-студія". Місцевий телеканал "Аверс" опублікував сюжет про цей випадок, зазначивши, що під виглядом масажу в будинку функціонує справжнісінький бордель.

Жителі ЖК звертались до поліції, проте їхні перевірки мають короткостроковий ефект. Адже через декілька днів після них знову — черги чоловіків, дискотеки до ранку, розкидані упакування від використаних презервативів.

Вулиця Даньшина на мапі

Ба більше, у розпорядження журналістів потрапило відео, яке зафільмувала жителька будинку. Після 0:58 секунди можна почути, що у масажному салоні кипить робота: когось вправно "масажують" під пісню "Вова, #баш їх, бл@дь".

Зазначається, що мешканці будинку не в захваті від такого та не знають, куди звертатися, щоб правоохоронці навели лад, адже масаж і проституція — різні речі.

Водночас журналісти зазначають, що одна з жінок звернулась до контактної особи щодо цього салону — чоловіка, який представився Артемом Ткаченком. Він спочатку пообіцяв розв'язати проблему з шумоізоляцією квартири, але у розмові з представниками ЗМІ все заперечив й сказав, що його "підставили".

Луцька телекомпанія додає, що коріння цього "салону" ведуть до власників із Дніпра. Ба більше, журналісти оприлюднили запис розмови із дніпровським адвокатом Костянтином Розбітновим, який відверто пригрозив їм судом за наклеп щодо сумлінних бізнесменів.

Водночас торік цей же адвокат спілкувався з представниками місцевої преси та пояснював, що дівчата-масажистки там не просто працюють, а й живуть. Також він пообіцяв, що з ними провели розмову і вони поводитимуться пристойно.

Зазначається, що поліція пояснила, що раніше схожий заклад було викрито у центрі міста. Проте журналісти підозрюють, що справу просто перемістили у передмістя — на вулицю Даньшина.

Раніше "Телеграф" писав, що керівництво Департаменту міграційної поліції "кришувало" нелегальну проституцію у Києві та інших регіонах. Служба безпеки України розкрила масштабну схему.