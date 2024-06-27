На Львівщині отруїлось більше 20 дітей: в якому вони стані

Розпочато епідрозслідування причин і умов виникнення спалаху

Не встигли українці оговтатись від отруєння дітлахів на Одещині, так на Львівщині знову аналогічний випадок. Щонайменше 23 дітей із симптомами гострої кишкової інфекції були госпіталізовані до лікарні у середньому стані.

Спалах гострої кишкової інфекції стався в одному із закладів відпочинку на Львівської області. Про це повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

"Станом на вечір 26 червня захворіли 23 людини, усі госпіталізовані", — йдеться у повідомленні Центру.

Серед провідних симптомів: загальна слабість, підвищення температури тіла, біль у животі, тошнота, блювота.

"Стан хворих середньої важкості. Працюють фахівці. Розпочато епідрозслідування причин і умов виникнення спалаху", — додають спеціалісти.

Всі, хто отруївся — діти

Як пише LVIV.MEDIA, усі госпіталізовані — діти віком від 10 до 16 років, перебувають у Сколівській центральній лікарні та у лікарні в Стрию.

"Пацієнти потрапили до лікарні із "Львівського обласного центру краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді", туристичної бази "Карпати", що в селі Кам’янка, Стрийського району", — зазначає видання.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні з 1 червня пацієнтів, які мають важкі або складні випадки гострих кишкових інфекцій, будуть додатково перевіряти на холеру. Триватиме посилений контроль за гострою діарейною інфекцією аж до 1 жовтня.