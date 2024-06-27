Во Львовской области отравилось более 20 детей: в каком они состоянии

Начато эпидрасследование причин и условий возникновения вспышки

Не успели украинцы оправиться от отравления детей в Одесской области, так на Львовщине снова аналогичный случай. По меньшей мере, 23 детей с симптомами острой кишечной инфекции были госпитализированы в больницу в среднем состоянии.

Вспышка острой кишечной инфекции произошла в одном из заведений отдыха во Львовской области. Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

"По состоянию на вечер 26 июня заболели 23 человека, все госпитализированы", — говорится в сообщении Центра.

Среди ведущих симптомов: общая слабость, повышение температуры тела, боли в животе, тошнота, рвота.

"Состояние больных средней тяжести. Работают специалисты. Начато эпидрасследование причин и условий возникновения вспышки", — добавляют специалисты.

Все отравившиеся — дети

Как пишет LVIV.MEDIA, все госпитализированные — дети от 10 до 16 лет, находятся в Сколевской центральной больнице и в больнице в Стрые.

"Пациенты попали в больницу из "Львовского областного центра краеведения, экскурсий и туризма учащейся молодежи", туристической базы "Карпаты" в селе Каменка, Стрыйского района", — отмечает издание.

Ранее Телеграф писал, что в Украине с 1 июня пациентов, имеющих тяжелые или сложные случаи острых кишечных инфекций, будут дополнительно проверять на холеру. Продолжится усиленный контроль за острой диарейной инфекцией вплоть до 1 октября.