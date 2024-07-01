Зіграли чотири фактори: в Укренерго пояснили причини запровадження жорстких відключень світла

Чинники збіглися у часі й вплинули на енергогенерацію

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький назвав чотири головні причини запровадження більш жорстких графіків відключень світла, про які сьогодні попередили в компанії. Постійні обстріли, аномальна спека, зниження імпорту та планові й вимушені ремонти електростанцій.

Про це Кудрицький розповів у розмові з журналістом видання "Українська правда". За його словами ці чотири чинники збіглися у часі й тому Укренерго вимушені застосовувати жорсткі відключення.

"Обстріли тривають. І відбуваються, на жаль, досить регулярно. Також – це спека. І той факт, що надворі така висока температура, він впливає на збільшення споживання. У нас зараз середнє споживання за добу суттєво є вищим, за те, що було 2-3 тижні тому", — мовив Кудрицький.

Також, як вже зазначалося, на запровадження жорстких відключень вплинуло і вимушене зниження імпорту. Європейські країни теж потерпають від липневої спеки, через що не можуть експортувати великі об’єми електроенергії.

"Тобто імпорт електроенергії з європейських країн зараз, скажімо так, не перебуває на максимальних позначках через те, що у сусідніх країнах немає багато вільного ресурсу для того, щоб його експортувати в Україну і допомогти тим самим збалансувати українську енергосистему. Ну, і продовжується літня ремонтна кампанія на досить великій кількості електростанцій", — мовив голова правління НЕК "Укренерго".

За його словами, ремонтна кампанія потрібна для того, аби взимку Україна мала максимум можливої доступної потужності електростанцій, зокрема — атомних.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як дізнатися графіки відключень світла YASNO за своєю адресою. Зробити це швидко та просто.