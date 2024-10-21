Захотіла селфі та полізла на вагон: лікарі борються за життя юної львів’янки

Місцеві ресурси повідомляють, що в місті діти часто наражають своє життя на небезпеку подібним чином

У Львові дитина в неділю, 20 жовтня, вирішила видертися на вагон поїзда. Це завершилося путівкою до лікарні.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у Telegram. Там зазначили, що 11-річна дівчинка захотіла зробити селфі на даху поїзда, для чого полізла на вагон.

Однак замість гарної фотографії вона зазнала удару струмом. Її доправили до дитячої лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова.

Там дитині надали невідкладну медичну допомогу. Наразі постраждалу перевели на амбулаторне лікування та готують до подальших операцій. Відомо, що у неї постраждала права ступня.

Місцевий telegram-канал ZahidWTF пише, що інцидент стався у Сихівському районі в районі станції "Сихів". Зазначається, що там вона була із подругою, яка сповістила про ситуацію батьків та викликала швидку.

У повідомленні зазначено, що дівчинку забрали лікарі, поставивши діагноз "ураження електричним струмом 2-3 ступеню", що характерно втратою свідомості з порушенням серцевої діяльності та дихання. Також автори повідомлення наголосили, що очевидці неодноразово повідомляли про те, що в цьому районі діти часто лазять по вагонам, а охорони там просто немає.

Як повідомлялося раніше, в Ужгороді 17-річний підліток мало не загинув під колесами тепловоза. Очевидці зазначають, що він був у навушниках і не почув наближення небезпеки.