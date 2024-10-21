Вагітна жінка втратила дитину на Волині: вона отруїлась грибами і 3 дні лікувалась вдома

Через зволікання дитина померла в утробі

На Волині вагітна жінка після вживання лісових грибів протягом трьох днів намагалася подолати симптоми отруєння вдома. Внаслідок сильної інтоксикації організму врятувати ненароджену дитину не вдалося, а сама жінка потрапила до реанімації.

Про це розповіли у Волинському обласному медичному об'єднанні захисту материнства і дитинства. 18 жовтня до обласного перинатального центру надійшла вагітна жінка з важким отруєнням грибами. На момент госпіталізації дитина вже загинула внутрішньоутробно.

Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Іван Вороблевський розповів про стан пацієнтки при надходженні. 26-річна жінка мала виражені симптоми інтоксикації: тахікардію, задишку, зневоднення. Протягом трьох днів вона не могла нормально харчуватися та пити, її турбувало постійне блювання — до 30 разів на добу. Пацієнтку негайно помістили до реанімації, де їй надали інтенсивну терапію.

За словами самої постраждалої, її чоловік разом із кумом назбирали маслюків та польських грибів. Через кілька годин після вживання грибної страви жінка відчула нудоту, але не надала цьому значення, оскільки її чоловік не мав жодних симптомів отруєння. Лише на третій день, коли з'явилася задишка, вона викликала швидку допомогу.

Лікар Іван Вороблевський зазначає, що вагітним абсолютно протипоказано вживати гриби. У разі появи симптомів отруєння після вживання грибів медик рекомендує негайно звертатися за медичною допомогою.

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