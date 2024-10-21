В Індонезії риба-меч вбила красуню-серфінгістку (фото)

Відома спортсменка загинула через нещасний випадок в Індійському океані

Серфінгістка та блогерка з Італії Джулія Манфріні загинула на Ментавайських островах (Індонезія), зіткнувшись із рибою-меч. 36-річна дівчина отримала несумісне з життям поранення.

Про це повідомляє unionesarda.it. За інформацією джерела, Джулія померла в медичному центрі, куди її відвезли двоє людей, які надали їй медичну допомогу.

Повідомляється, що Манфріні отримала наскрізну рану, завглибшки кілька сантиметрів і померла незабаром після прибуття до лікарні. Джулія вранці ганялася за хвилями у водах острова Пулау Масокут, коли раптово риба-меч стрибнула на неї й вдарила в груди.

Джулія вела популярний блог в Instagram, де за її життям стежили близько 30 тисяч підписників. Користувачі масово висловлюють співчуття у зв’язку із загибеллю спортсменки.

Джулія Манфріні

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