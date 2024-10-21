Захотела селфи и полезла на вагон: врачи борются за жизнь юной львовянки

Местные ресурсы сообщают, что в городе дети часто подвергают свою жизнь опасности подобным образом

Во Львове ребенок в воскресенье, 20 октября, решил вскарабкаться на вагон поезда. Это завершилось путевкой в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в Telegram. Там отметили, что 11-летняя девочка захотела сделать селфи на крыше поезда для чего полезла вагон.

Однако вместо красивой фотографии она получила удар током. Ее доставили в детскую больницу святого Николая Первого медицинского объединения Львова.

Там ребенку оказали неотложную медицинскую помощь. Сейчас пострадавшую перевели на амбулаторное лечение и готовят к дальнейшим операциям. Известно, что у нее пострадала правая ступня.

Местный telegram-канал ZahidWTF пишет, что инцидент произошел в Сиховском районе в районе станции "Сихов". Отмечается, что там она была с подругой, которая оповестила о ситуации родителей и вызвала скорую.

В сообщении указано, что девочку увезли врачи, поставив диагноз "поражение электрическим током 2-3 степени", что характерно потерей сознания с нарушением сердечной деятельности и дыхания. Также авторы сообщения подчеркнули, что очевидцы неоднократно сообщали о том, что в этом районе дети часто лазят по вагонах, а охраны там попросту нет.

Как сообщалось ранее, в Ужгороде 17-летний подросток едва не погиб под колесами тепловоза. Очевидцы отмечают, что он был в наушниках и не услышал приближения опасности.