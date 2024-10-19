Не почув криків через навушники: в Ужгороді підлітка збив потяг (фото)

Хлопцеві вдалося вижити лише дивом

В Ужгороді 17-річний підліток мало не загинув під колесами тепловоза. Очевидці зазначають, що він був у навушниках і не почув наближення небезпеки.

Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола у своєму telegram-каналі. За його словами, підліток відбувся травмою голови.

"Юнак переходив через залізничний переїзд у навушниках, він не почув ні звуку локомотива, ні крику перехожих, які намагалися його попередити про небезпеку", — написав він.

Згідно з повідомленнями у місцевих групах у соцмережах, шлагбаум був опущений, але хлопець навіть не дивився по бокам.

Представники поліції та екіпаж швидкої допомоги оперативно прибули на місце події. Життю підлітка нічого не загрожує, проте місцеві жителі закликали батьків нагадати своїм дітям про небезпеки, які можуть чатувати на неуважних пішоходів під час переходу залізниці або автомобільної дороги.

Як повідомлялося раніше, у Закарпатській області школярі вигадали нову небезпечну "гру". Вона називається "Біжи або помри", і в даний час набуває великої популярності серед дітей. Її суть зводиться до того, щоб перебігти дорогу якомога ближче перед автомобілем.