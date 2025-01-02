Київ вирішив закупити трамвайні вагони за космічною ціною

Початок аукціону відбудеться 9 січня

КП "Київпастранс" планує закупити пасажирські самохідні трамвайні вагони довжиною понад 26 метрів. Очікувана вартість становить понад 288 млн. гривень.

Відповідну інформацію було розміщено на сайті zakupivli. Зазначається, що подання пропозиції відбулося 31 грудня.

Початок аукціону відбудеться 9 січня цього року. В інформації про закупівлю зазначено, що очікувана вартість – 288 353 332,80 грн.

При цьому розмір мінімального кроку зниження ціни: 1 441 766,66 грн.

У тендерній документації зазначено повну назву закупівлі: "Пасажирські самохідні трамвайні вагони завдовжки понад 26 метрів з низьким рівнем підлоги 100%, код 34620000-9 за ДК 021:2015 "Рейковий рухомий склад".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Кривому Розі цього року хочуть витратити 55 млн грн на освітлення міста. У договорі це зазначено як послуги ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури та пов'язаного обладнання та супутні послуги. Також у переліку документів, які переможець тендеру має надати, немає чимало пунктів щодо підозри у корупційних схемах, банкрутстві тощо.