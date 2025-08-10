"Бий своїх" чи "хай вчать українську": мовний скандал у Львові розділив українців (відео)

У ситуацію довелося втручатися поліції

У Львові стався черговий мовний скандал. Там місцева мешканка накинулася на пару з Харкова за те, що ті розмовляли мовою країни-агресора.

Кадрами поділився telegram-канал "Труха Україна". Як видно на відео, спроб вести конструктивну бесіду жодна зі сторін не робила, а тому все швидко скотилося до обміну образами. Втім, із запису незрозумілі причини конфлікт, оскільки він починається, коли суперечка вже була в самому розпалі.

Автор відео зазначила, що ситуація вирішилася викликом поліції, яка взяла дані учасників ситуації та пообіцяла скласти протокол.

Обережно на відео є нецензурна лексика.

Розвиток історії

Думка мережі щодо конфлікту сильно розділилася, хоча видно, що багато хто висловив симпатію парі харків’ян.

Думка мережі

Але також були й ті, хто підтримав думку авторки відео.

Інша сторона барикад

Однак знайшлися й ті, хто наголосив, що від подібних суперечок виграти може лише Росія. До того ж у мережі згадали, що авторка відео часто на камеру розпалює подібні скандали та заробляє гроші на такому контенті, але так як підпис автора з відео прибрали, підтвердити чи спростувати цю інформацію складно.

Від конфілктів між українцями нічого хорошого не буде

Раніше мовний скандал стався у Броварах на Київщині. Місцевий активіст попросив компанію жінок вимкнути російську музику, а вони у відповідь почали агресивно поводитися.