Зробив зауваження за російську музику і був обпльований: на Київщині спалахнув мовний скандал (відео)

Активіст подякував поліції, що копи оперативно відреагували на подію

Мовний скандал стався у Броварах на Київщині. Місцевий активіст попросив компанію жінок вимкнути російську музику, а вони у відповідь почали себе агресивно поводити.

Відео опублікував житель міста Олександр Плахов. На кадрах, які розміщені на його сторінці жінки висловлювались грубо у його бік.

Жінка з компанії і її знайомий почали кричати, що її батько загинув на війні. Молодик, який ймовірніше був напідпитку почав плюватись на активіста та вигукувати нецензурні слова.

Ще пару жінок з компанії не відпускали місцевого активіста. За словами Плахова, вони навіть намагались зламати йому велосипед.

У телеграм-каналах пишуть, що місцеві впізнали "потерпілого" і кажуть, що він нібито регулярно провокує перехожих, лізе до жінок з повчаннями, викликає поліцію без вагомих причин і часто влаштовує скандали.

Сам активіст подякував поліції, що копи оперативно відреагували на подію. "Телеграф" намагався розпитати у поліції деталі, але відповіді поки не було.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі експертка із сексуальної освіти потрапила у мовний скандал.