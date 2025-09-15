Рус

Не тільки лев і театр: як би міг виглядати новий і сучасний герб Львова

Марина Іщенко
Новина оновлена 15 вересня 2025, 15:06
Фото Колаж "Телеграф"

Це місто зберігає свої традиції, але й набуває нових сучасних символів

Львів — старовинне місто на заході України, яке завжди називали містом Лева. Проте часи змінюються, а асоціації розмиваються через плин часу.

"Телеграф" розповість, які символи Львова були раніше. А також, що змінилося зараз.

Символи на гербі Львова

Офіційний герб Львова є найдавнішим символом міста і залишається незмінним протягом багатьох століть. На ньому зображений золотий лев, що спинається на скелю.

  • Лев — це символ сили, мужності та влади. Його зображення тісно пов’язане з іменем засновника міста — короля Данила Галицького, який, як вважається, назвав місто на честь свого сина Лева.
  • Скеля символізує пагорби, на одному з яких був заснований Львівський замок, а також уособлює неприступність і захищеність міста.

Над щитом герба розміщена ніби, як корона, що підкреслює королівський статус міста.

Герб Львова

Сучасні символи Львова

"Телеграф" звернувся до нейромережі, аби зрозуміти, які зараз є символи цього старого міста. Штучний інтелект навіть створив герб з цими символами.

Окрім офіційних, лев і досі залишається одним із найпопулярніших символів, але до нього додалися й інші, що відображають дух сучасного міста:

  • Лев. Він і досі є головним символом міста. Тепер його можна побачити не тільки на гербі, а й у скульптурах, на сувенірах і навіть у логотипах місцевих брендів.
  • Високий Замок. Залишки старовинного замку на пагорбі, звідки відкривається неймовірний краєвид, стали символом історії та туристичною візитівкою міста.
  • Оперний театр. Ця архітектурна перлина уособлює культурну спадщину Львова.
  • Кава. Львів відомий своєю кавовою культурою, а кава стала символом гостинності та особливої атмосфери міста.
Як би міг виглядати сучасний герб Львова

