Пухнастий оператор "Нової пошти" розвеселив мережу. У Києві стався дотепний курйоз (відео)

"Оператор" відмовився видати посилку

В одному з київських відділень "Нової пошти" побачили незвичайного оператора відділення. Адже за стійкою був пес у робочій формі пошти.

Відповідне відео завірусилось у мережі. Зазначається, що курйоз стався у відділенні №455.

У ролику автор пожартував, що "оператор відділення" відмовився видати посилку. А виявилось, що замість оператора сидів пес. Цікаво, що собака був у робочій формі "Нової пошти" червоного кольору та з бейджиком.

Ба більше, хтось на нього вдягнув не просто жилетку пошти, а червону футболку. В очі також впадає те, як спокійно сидить пес і майже не реагує на оператора. До слова, людей у відділені не було, тому ймовірніше цей ролик знімали не в робочий час пошти.

