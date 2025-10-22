В "АТБ" з'явився пухнастий співробітник. Відео розчулило українців

Чотирилапі мерзнуть та шукають тепла

Милого котика помітили в одному з супермаркетів "АТБ". Пухнастик сидів під касою.

Кумедне відео опублікували в Instagram, на сторінці оголошень міста Березне (Рівненська область). Можна припустити, що кота у АТБ помітили саме у цьому місті.

Пухнастик сховався під касою за пакетами. Його навіть важко одразу розгледіти, адже котик сірий та зливається з металевим прилавком каси.

В мережі активно жартують про нового працівника АТБ

Користувачі не обійшли увагою такого симпатичного котика. Під відео багато "вподобайок" та смішних коментарів. Ось деякі з них:

Так от хто стрічку рухає на касі

Коли взяла з собою дитину на роботу

Торгує пакетами

Помічник касира. Касу стереже

Раніше "Телеграф" розповідав, що в "Аврорі" помітили кота-касира. Пухнастик розмістився на касі та задрімав в очікуванні покупців. Кадр зібрав багато "лайків" та чимало коментарів, дехто додав фото з інших магазинів мережі, де також "хазяйнують" коти.

Також ми писали про кота, який також "прилаштувався" на роботу у магазині, але у продуктовому. Пухнастик "контролював" прилавок із сирною продукцією та насмішив мережу. А в Одесі котик продемонстрував, що таке справжнє розкішне життя. Чотирилапий вирішив поспати на капоті BMW i8, який власник залишив на вулиці.