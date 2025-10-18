Купували б тільки тут: пухнастий продавець квітів розчулив мережу (фото)

Рідко хто може пройти повз без посмішки

У Києві на площі Українських Героїв (колишня Льва Толстого) "продає" квіти дуже мила та вгодована тварина. Раніше ми писали про кота-касира з магазину мережі "Аврора" у Кременчуці.

Відповідні фото показали у Threads. Автор публікації запитує підписників про те, чи купили б вони квіти у такого продавця.

Як видно на кадрах, у кішечки є теплий будиночок, а також миски з їжею та водою. Виявилося, що у тварини набралося чимало шанувальників, які в різний час робили знімки з її милою мордочкою.

Кішка на площі Українських Героїв у Києві

Також інтернет-користувачі розповіли, що у пухнастика стоїть скринька "на корм" і, судячи з його габаритів, гроші справді йдуть на їжу для тварини.

За розповідями, продавці квітів годують і дбають про "намистинку" та "солодку булочку", як кішку називають у мережі.

Дев’ятикласниця із розташованої поряд 87 школи розповіла про свою мрію, купити у хвостатої букет після закінчення навчального року.

Відповідаючи на запитання автора публікації, коментатори однозначно заявили, що квіти купували б тільки у цього "продавця".

Також ми показали, як кіт-мажор з Одеси продемонстрував, що таке справжнє розкішне життя.