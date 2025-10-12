Рус

Жінка озброїлася пухнастим підкріпленням проти павука та замилувала мережу (відео)

Галина Михайлова
"Лапи вгору"
"Лапи вгору". Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Кумедне відео вже зібрало десятки тисяч переглядів.

У мережі TikTok стало вірусним кумедне відео, де жінка "озброїлася" котом проти павука. Вона обережно "наводить" його на комаху, яка так і не з'явилась в кадрі. Згідно з коментарями, "зірку" відео звати Люцик.

Жінка імітує, що несе свого чорного кота, як зброю, а на відео написано "Все добре, підкріплення прибуло, показуй, де павук". Відео було опубліковане на ТікТок-акаунті malkovatut і зібрало десятки тисяч переглядів.

Кіт нерухомо сидить у руках, поки господиня обережно "наводить його" в різні боки. Вочевидь, для нього це не в новинку. Це окремо відзначили користувачі мережі. "У кішки не перший бойовий вихід", "чітко працюєте в парі", — жартують вони.

Коментарі про кота і павука

Відео швидко збирає лайки та коментарі, але знайшлись і ті, в кого подібний досвід був негативним. Користувач Тім поділився, що був змушений звертатися до ветклініки, через невдале полювання кота на павука.

Коментарі про кота і павука

У більшості випадків домашні павуки для котів не становлять серйозної загрози. Якщо кіт ловитиме чи їстиме павука, це може спричинити тимчасове подразнення шкіри чи в роті. Але деяких павуків варто стерегтися не тільки котам, а й людям. Серед них — чорна вдова або ж каракурт.

"Телеграф" детально розповідав про каракуртів — вони можуть жити біля людини роками. Їхня отрута надзвичайно токсична.

