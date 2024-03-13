"Проверял исправность пистолета": пьяный николаевец стрелял из окна многоэтажки по детской площадке

Травмирований никто из граждан не получил

В Николаеве полицейские сообщили о подозрении 50-летнему мужчине. Он устроил стрельбу из окна многоэтажки в жилом квартале.

Об этом сообщила полиция Николаевской области. Виновник сказал, что так проверял исправность пистолета, собственноручно переработавшего со стартового на боевой.

"В отделение полиции № 2 Николаевского райуправления поступило сообщение от жильцов многоквартирного дома по ул. Чайковского. Они сказали, что неизвестный мужчина из квартиры произвел выстрелы якобы из пистолета в направлении двора, где играли дети и находились местные жители", — говорится в сообщении.

Злоумышленника следователи задержали и отправили на экспертное исследование.

К счастью, травмы никто из граждан не получил.

"Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство с применением оружия" и ч. 1 ст. 263 УКУ "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", — добавили в полиции.

Ранее "Телеграф" писал, что 10 марта на Днепропетровщине в Кривом Роге произошла стрельба на улице. В результате стрельбы из травматического оружия пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу.