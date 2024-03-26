Вбивство, катування, та вимагання грошей у військового: під суд піде потужна банда, яка тероризувала цілу область

Створив угруповання місцевий "смотрящий"

Скеровано до суду обвинувальні акти відносно учасників злочинної організації, які тероризували мешканців Житомирської області. Банда вимагала гроші шляхом погроз та фізичного насильства.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції. Наразі поліцейські довели їх причетність до ряду кримінальних злочинів, які були учинені проти 22 осіб.

Правоохоронцями встановлено, що 50-річний "смотрящий" створив угруповання, яке займалося вимаганням грошей та майна. Він залучив спочатку двох спільників, а згодом угруповання зросло до 10 осіб.

У поліції підкреслили, що "бізнес" спільників полягав у тому, щоби шляхом погроз вбивства, насильства, пошкодження майна та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень вимагати кошти. Для цього учасники групи обладнали у м. Коростишеві декілька катівень, де "обробляли" людей, щоб пришвидшити виплату неіснуючих боргів.

Також встановлена причетність одного з учасників групи до вбивства. Металевою битою він завдав "боржнику" понад півсотні ударів, від яких чоловік помер.

Ще в одного потерпілого – військовослужбовця – учасники злочинного угруповання вимагали 190 000 гривень. У разі відмови сплатити гроші зловмисники погрожували покалічити, а потім вбити його вагітну дружину.

Нагадаємо, у серпні та вересні 2023 року в Коростишеві Житомирської області Служба безпеки України затримала 10 членів організованого злочинного угруповання, яке тероризувало місто близько 10 років. Бандити навіть вимагали 190 тисяч гривень, погрожуючи смертю вагітній дружині бійця ЗСУ.

У грудні 2023 року Служба безпеки затримала депутата міської ради Коростишева Житомирської області, який входив до складу цієї злочинної організації та раніше обіймав посаду віцемера міста. За даними слідства, він разом з іншими учасниками банди викрадав місцевих жителів та "вибивав" з них гроші.