Підпалювали житло на замовлення по всій Україні: поліція ліквідувала банду (фото, відео)

Їм загрожує до 10 років увʼязнення

В Україні діяло злочинне угрупування, яке на замовлення спалювало житло людей. Злочинців уже виявили та затримали правоохоронці.

Зазначається, що їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це інформує Національна поліція України.

Свої "послуги" палії надавали через телеграм-канал — коштувало це від 500 до 3000 доларів. Злочинці розробляли план вчинення злочину: проводили розвідку місцевості, закуповували паливно-мастильні матеріали та робили з них "коктейлі Молотова".

У Житомирській області було виявлено організаторів злочинної групи: 20-річний та 26-річний мешканці Київської та Чернігівської областей. Вони завербували дев'ятьох мешканців Київської та Житомирської областей віком від 17 до 34 років, які виконували брудну роботу — приймали замовлення на підпали та розподіляли отримані за злочини гроші між членами організованої злочинної групи.

Обвинувачені виїжджали на об'єкти в будь-яку точку країни, кидали пляшки із запалювальною сумішшю в будинки і квартири та знімали на відео підпали чужого майна. Відео надсилали замовникам як доказ виконаної роботи.

Таким чином зловмисники встигли пошкодити чотири квартири та пʼять будинків в Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.

Слідчі Національної поліції провели 24 обшуки за місцями проживання учасників угруповання та зібрали неспростовні докази причетності до серійних підпалів усіх 11 членів злочинного угруповання. Серед іншого, було вилучено боєприпаси, понад 10 000 доларів США у різних валютах, мобільні телефони, які використовувалися для отримання замовлень та фільмування злочинів, а також банківські картки, які використовувалися для переказу коштів за злочини.

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора всім учасникам злочинної групи, включаючи організаторів, повідомлено про підозру за умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу організованою групою (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 Кримінального Кодексу України).

Підозрюваним вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді цілодобових домашніх арештів.

Раніше "Телеграф" писав, що у Броварському районі Київської області сталася масштабна пожежа в одному з приватних будинків. На момент виникнення загоряння у кімнатах перебували люди, які стали заручниками ситуації — будинок навмисне підпалив їхній власний товариш.